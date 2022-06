L’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) assenyala que segons les dades recollides, a hores d’ara es preveu una verema sana. Tot i això, l’organisme insisteix que cal estar alerta davant les altes temperatures que s’estan registrant aquest mes de juny. Conscients que la verema no és només fonamental per als productors de vi, també per a un ampli ventall d’entitats que depenen del turisme que atrau aquest tradiconal fenomen.

El pròxim 1 de setembre es podran realitzar nous tràmits i a partir de la verema 2023-2024, viticultors, denominacions d’origen i cellers tindran un nou aplicatiu a punt per a fer a portar-la a terme. Aquesta transformació s’està duent a terme de manera conjunta amb tots els agents del sector per tal d’arribar al màxim de consens.

Esdeveniments clau

L’INCAVI ha manifestat a les DO de les grans línies d’actuació del Pla Estratègic de l’INCAVI – Horitzó 2025, un document que està previst que es presenti a mitjans del pròxim mes de juliol. Pel que fa a les properes accions promocionals previstes, l’INCAVI ha anunciat que la nova edició de la Setmana del Vi Català tindrà lloc del 4 al 13 de novembre i que aglutinarà, de nou, accions a tot el territori per mostrar la diversitat i la riquesa del món de la vinya i el vi del nostre país. També ha avançat que s’està treballant per un programa d’activitats al Palau Robert de Barcelona per les festes de la Mercè i que el mes d’octubre, a la fira Mercat de Mercats de Barcelona hi haurà un espai de tast i difusió del vi català.

Més dinamisme

Les darreres modificacions dels plecs de condicions de les Denominacions d’Origen impliquen canvis en les normes per adaptar-se a les noves realitats i necessitats del sector. Les modificacions ja aprovades i tramitades per l’INCAVI són per la DO Empordà i la DO Pla de Bages, canvis en l’organolèptica per a una millor caracterització dels vins; la DO Conca de Barberà, incorporació de la varietat Garró i Querol i la DOQ Priorat amb el seu nou sistema dezonificació, i la DO Catalunya, la regulació de la figura del viticultor elaborador.