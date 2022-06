Fa anys que el celler empordanès La Vinyeta treballa en l’aprofitament de les aigües. Arrel d’un projecte amb la Universitat de la Coruña van desenvolupar un aiguamoll per a permetre’ls millorar la qualitat de les aigües de rentat de botes i tines i així fer-les aptes per a altres usos interns a l’explotació. Josep Serra, un dels responsables del projecte, destaca que «encara queda molt per fer amb la gestió de l’aigua». De fet, des del celler expliquen que el proper pas passa per reutilitzar l’aigua regenerada per fer compost amb les restes de poda de les vinyes i oliveres, així com amb els fems de les ovelles i gallines de la pròpia explotació.

Un altre aspecte important a nivell logístic, d’emissions de CO2 i de consum de recursos naturals és l’ús d’ampolles de vidre. Una ampolla estàndard suposa un 60% de pes addicional en la presentació del producte. «A La Vinyeta no venem vidre, venem vi!», afirma Serra. Per a minimitzar l’ús de vidre, han canviat alguns models d’ampolles per altres més lleugeres. També han optat per llençar al mercat el Vi de Raig, un vi en caixa de cartró que no elimina el problema dels residus però minimitza l’ús de matèries primeres i optimitza el seu transport. La Vinyeta també va ser pionera en participar en el projecte Rewine per veure la viabilitat de recuperar i reutilitzar les ampolles de vidre com ja s’havia fet en el passat. Amb aquella iniciativa van recuperar 10.000 ampolles que van retornar al mercat sense problema. Van veure però que els costos de la reutilització eren molt elevats per la falta de plantes de rentat properes. Per això reclamen la implicació de les administracions per a instal·lar petites plantes comarcals que ho facin viable. Punts de recollida Un grup de petits productors locals ha sumat esforços amb les entitats socials Ecosol i Tresc per a crear una proposta logística compromesa des d’un punt de vista ecològic i social. Dins el marc d’un projecte Singulars, La Vinyeta, Llavora, Muda i altres productors locals estan desenvolupant una xarxa logística que aprofiti les entitats socials per crear punts de recollida de producte.