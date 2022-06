Figueres intensificarà la presència de Dalí pels carrers de la ciutat durant els mesos de juliol i agost. La campanya 'Dalí de Figueres' encetarà una nova edició ampliant les projeccions nocturnes de l'obra daliniana en espais com la plaça de les Patates, la façana de la biblioteca o la plaça Catalunya, i es crearà un nou cicle de cinema sobre el pintor els dijous d'agost al voltant del Museu Dalí. A més, es mantindran els deu retrats de l'artista instal·lats en els espais més habituals del pintor.

El projecte està organitzat conjuntament per la Fundació Gala-Salvador Dalí i l'Ajuntament de Figueres. A més d'aquestes accions que es desenvoluparan cada dia, se celebraran moltes accions paral·leles com són les visites guiades en quatre idiomes: Ruta Dalí, rutes enoturístiques, visita a l'església de Sant Pere i visita teatralitzada sobre el Dalí infant.

El cicle de cinema es farà en col·laboració amb cineclub Diòptria i projectarà tres films de l'artista: 'Le chien andalou' del 1929 i 'L'âge d'or' de 1930, ambdós dirigits per Luis Buñuel i que tenen per guionistes el mateix Buñuel i Salvador Dalí, i 'Impressions de l'Alta Mongòlia-Homenatge a Raymond Roussel' de 1975, dirigit per José Montes-Baquer.