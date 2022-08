Els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres dos homes i n’estan investigant tres més (són tres nois i dues noies), per insults de caràcter homòfob i agredir un grup de ballarins a Figueres el 3 de juliol. Els ballarins participaven al festival Figueres es Mou. Van rebre els insults durant l’actuació i posteriorment l’agressió.

Tots els detinguts i investigats són menors d’edat menys un d’ells de 21 anys, i han estat detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra els drets fonamentals i llibertats públiques i un delicte de lesions.

Els fets van succeir al voltant de les 8 del vespre quan un grup de ballarins que participava en el festival que s’organitzava a la ciutat de Figueres van rebre els insults de caràcter homofòbic durant la seva actuació.

La companyia valenciana Eyas Dance Project i el duo italià Ivona van fer un espectacle a la Rambla de Figueres durant la tarda del 3 de juliol.

Els autors dels insults eren un grup de joves que també els van molestar i escridassar durant tota l’actuació.

Una vegada van acabar la seva participació al festival, els membres de la companyia i els dos ballarins italians que van patir l’agressió van anar a sopar i posteriorment van adreçar-se al seu hotel.

Un dels ballarins va explicar que quan passaven per la Rambla, un dels adolescents que els havia increpat els va reconèixer. La víctima relatava que el jove va dir a la resta d’amics: «mireu, és el «maricón» que ballava!».

De seguida se li van acostar per empènyer-lo i insultar-lo. Els ballarins van seguir caminant per allunyar-se’n. Però tal com descriuen els fets els artistes, els joves van córrer cap a ells i els van donat puntades de peu i cops de puny.

Un noi que anava en patinet va aturar-se per ajudar-los. Va ser llavors quan un dels joves va treure’s una navalla de dins la sabata i també el van perseguir. Els ballarins van aconseguir escapar-se a través d’un dels carrerons que hi ha a la Rambla.

Els ballarins, que estaven de gira, van denunciar l’agressió davant la policia d’Alacant que posteriorment va traspassar la informació i investigació als mossos per tal de localitzar i detenir els possibles autors dels fets. La investigació va donar els seus fruits ahir amb la localització dels cinc joves.

El detingut major d’edat declararà davant el jutjat d’instrucció encarregat de conèixer el cas i els menors d’edat seran citats per declarar davant la Fiscalia de Menors a Girona.

A Lladó es va produir una altra agressió homófoba aquest estiu durant la Festa Major. Dos joves van ser agredits per un grup que encara no ha estat detingut encara pels fets.

Compromís del Govern

Davant d’aquestes circumstàncies Joan Ignasi Elena, el conseller d’Interior, va garantir que el Govern té la «màxima determinació per acabar amb la impunitat a tota classe de violències d’odi». «Seguirem sent severs contra les agressions sexistes i homòfobes», va assegurar a Twitter.