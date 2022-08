Figueres ha obert una segona convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de vint-i-quatre façanes. En total s’han presentat quaranta set sol·licituds per a diferents immobles, d’aquestes, vuit no complien els requisits i quinze han quedat fora perquè se superava la partida destinada a aquesta rehabilitació.

L’objectiu d’aquests ajuts és aconseguir posar al dia un parc immobiliari envellit, mantenir el patrimoni arquitectònic de la ciutat i millorar-ne la imatge i l’estat dels edificis més malmesos. El regidor d’Urbanisme, Xavier Amiel, destaca que «s’ha vist una millora important en algunes zones de Figueres. Aquestes convocatòries són clau per arribar a tots aquells propietaris que volen reformar la façana del seu edifici, i incentivar als que pensen a fer-ho, aconseguint entre tots millorar la imatge arquitectònica de la ciutat». L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, afegeix que «rehabilitar els edificis de la ciutat que han quedat envellits al llarg dels anys és imprescindible per a embellir la imatge de la ciutat, per això obrim noves línies d’ajuts per a arribar a encara més gent». Aquesta és la segona convocatòria que ha obert l’Ajuntament. Amb la primera es van rehabilitar una vintena d’immobles.