L'alcalde del Port de la Selva i senador de Junts per Catalunya, Josep Maria Cervera, votarà no a la consulta sobre la continuïtat de la formació al Govern. Cervera ha confirmat el seu posicionament a l'ACN i se suma així al d'altres dirigents com l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que també ho ha anunciat públicament a través de les xarxes socials on ho ha qualificat "d'exercici de responsabilitat". L'anunci dels alcaldes de Junts arriba dos dies després que la consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, es reunís a Girona amb alcaldes i càrrecs electes de la demarcació en favor del 'sí'.

Victòria Alsina: «Deixar el Govern a vuit mesos de les municipals és un salt al buit» A la trobada amb Alsina hi havia els alcaldes i alcaldesses de Llambilles, Vidreres, Sils, Llançà, Amer, Riudellots de la Selva, Cornellà del Terri, Palol de Revardit i càrrecs del partit.