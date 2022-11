Josep Maria Joan Rosa s'ha convertit aquest dimecres en el primer guardonat del Premi Nacional de Foment de la Creativitat en el Joguet, corresponent a l'any 2022, a proposta del jurat. El premi, lliurat pel Ministeri de Cultura i Esport, està dotat amb 30.000 euros. El jurat ha destacat «l'excel·lència de la completa trajectòria del premiat i el seu paper principal com a fundador i director del Museu del Joguet de Catalunya, de Figueres».

A més, ha assenyalat que «durant quaranta anys i sota la seva direcció, aquest centre ha aconseguit la rellevància internacional a través d'una col·lecció de vint-i-cinc mil peces, un centre de documentació decisiu per a la història i el sector jogueter, i la seva condició de punt de trobada per als creadors culturals contemporanis».

Aquest premi va ser creat l'any 2011, quan la cineasta Ángeles González-Sinde era la titular del departament de Cultura. No obstant això, des de llavors no s'ha inclòs en cap de les convocatòries de Premis Nacionals que lliura el Ministeri cada any.

Joan Rosa, nascut a Figueres el 1940, és arquitecte tècnic, artista, col·leccionista i museòleg, fundador i director del Museu del Joguet de Catalunya a Figueres. Va estudiar arquitectura tècnica en l'Escola Oficial d'Aparelladors (actual Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona) i museologia.

Gràcies a la col·laboració de Lluís Duran Simón, va fundar el Museu del Joguet de Catalunya, que va obrir les portes el 1982 i el que, des d'aquell moment, va passar a dirigir. En el 1997 crea la Fundació Museu del Joguet de Catalunya, a la qual ell i la seva esposa, Pilar Casademont Sadurní, van donar la seva col·lecció de jocs i joguines. Des d'aquest any és també el president de la Fundació Museu del Joguet de Catalunya.

A partir del 1995 va supervisar els treballs de remodelació i l'adequació de l'actual Museu del Joguet de Catalunya, que es va inaugurar el 1988. El novembre de 2018 es va obrir al públic la segona planta de l'exposició permanent del Museu.