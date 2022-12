L’Ajuntament de Vilafant fa una crida a no recollir plantes vulnerables ni exòtiques per a elaborar els pessebres de Nadal. Recorda que els Agents Rurals controlen la recol·lecció de determinada flora. Assenyalen als ciutadans que com a alternativa poden fer ús de materials com la gespa artificial o la sorra.

Recollir a la natura boix grèvol o arbres de Nadal està prohibit a Catalunya. La recol·lecció de molsa també està restringida. Només es pot comprar o emprar a les botigues i mercats on n’hi ha procedents de la jardineria comercial o de llocs on n’està permesa la recol·lecció. Per les dates pròximes al Nadal, els Rurals vigilen les zones forestals per evitar infraccions. En cas de detectar una infracció, la policia mediambiental denuncia els fets i comissa el material sostret del medi.