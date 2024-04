Enquesta CEO: El PSC podria arribar a 47 escons i ERC manté un lleuger avantatge sobre Junts

En les primeres hores de la campanya de les eleccions catalanes del 12 de maig, el Centri d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat també confirma que el PSC avança de manera molt destacada cap a la seva segona victòria consecutiva. L'enquesta del Govern dispara les expectatives de Salvador Illa fins als 40-47 escons (ara en té 33) i posa a l'actual president, Pere Aragonès, lleugerament per davant de Carles Puigdemont en un duel molt igualat. Aquest és el primer sondeig que es difon amb la carrera electoral en marxa, però no recull els efectes de l'anunci de Pedro Sánchez que medita dimitir com a president del Govern.

Segons l'estudi, ERC aconseguiria 31-37 diputats (avui en té 33) i Junts obtindria 28-34 escons (ara en té 32), a pesar que la majoria d'enquestes difoses recentment pronostiquen que els postconvergents han pres la davantera als republicans. El sondeig també augura un creixement del PP no tan gran com el d'altres estudis, fins als 8-12 diputats (avui en té 3), i una caiguda més pronunciada de Vox, fins als 5-9 escons (ara en té 11).

Repartiment d'escons / El Periódico

La CUP, amb 4-8 parlamentaris (avui en té 9) es manté per davant de Comuns Sumar, als quals el CEO els pronostica un important retrocés, fins als 3-6 representants (ara en té 8). Aliança Catalana, el partit d'extrema dreta independentista de l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, podria entrar en el Parlament amb 0-2 escons.

Majoria independentista en l'aire

Els partits independentistes no aconseguirien la majoria absoluta si se suma la franja baixa dels escons d'ERC, Junts i la CUP, que resultaria en 63 diputats (enfront dels 68 que marquen la majoria). Per contra, amb la franja alta se situarien en els 79 parlamentaris, més altres dos d'Aliança Catalana.

L'enquesta del CEO es coneix a penes 24 hores després que el Centre de Recerques Sociològiques (CIS) hagi pronosticat una clara victòria del PSC i un empat entre ERC i Junts en la seva pugna per l'hegemonia independentista. L'enquesta preelectoral de les autonòmiques situa a Illa amb 39-40 escons (ara en té 33), Puigdemont aconseguiria 28-30 diputats (avui en té 32) i Aragonès obtindria 27-28 parlamentaris (ara en té 33). Els socialistes avantatgen en uns 9 punts als republicans i en 10 als postconvergents. En aquest estudi, l'independentisme sí que perdria la majoria absoluta, en quedar-se entre 60 i 67 diputats.

El sondeig del CIS arribava l'endemà passat de l'estudi elaborat pel GESOP per a El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, i llançava una fotografia molt semblant, amb un panorama obert i un horitzó de gran incertesa, amb el PSC destacat al capdavant i Junts per davant d'ERC però sense tenir garantida la majoria independentista.

Per part seva, la mitjana de totes les enquestes sobre les eleccions catalanes publicades durant aquesta legislatura manté al capdavant al PSC, però s'ha produït un gir en la segona posició després que Junts hagi avançat a ERC.

