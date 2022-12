Roses atorgarà en la primera edició del premi Àmfora, el guardó al xef Mateu Casañas Puignau.

Casañas va ser membre de l'equip d'elBulli durant catorze anys i ha estat reconegut juntament amb els seus socis Oriol Castro i Eduard Xatruc, amb dues dues estrelles Michelin i amb el tercer lloc com a millor restaurant del món pel seu restaurant Disfrutar.

El xef s'ha erigit com a indiscutible guanyador de la primera edició del Premi àmfora, que li serà lliurat en una gala de celebració que tindrà lloc el proper 9 de gener al Teatre Municipal de Roses.

Les àrees de Promoció Econòmica i Turisme de l’Ajuntament de Roses han impulsat la creació del Premi Àmfora, que a partir d’ara s’atorgarà anualment a persones o empreses vinculades al municipi per distingir les seves trajectòries i assoliments professionals. L’elecció dels guardonats està a càrrec d’una comissió integrada per membres del propi Ajuntament i de l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus, que acaba d’escollir al reputat xef rosinc Mateu Casañas com a primer guardonat.

"La seva impecable trajectòria, la innovació del seu treball, l’esperit creatiu i la seva defensa del producte mediterrani i de la cuina d’arrels tradicionals, rebran així el més sentit i merescut homenatge per part de la seva població natal", destaquen, el proper 9 de gener.

L’any 2012 Casañas, juntament amb els seus companys Oriol Castro i Eduard Xatruch, van decidir associar-se en un projecte 100% independent i, l’abril del mateix any, obriren el restaurant Compartir Cadaqués, transformant i portant un pas més enllà el concepte de "pica pica", amb una oferta gastronòmica mediterrània i moderna. L’èxit i els reconeixements arribaren ràpidament i des de l’any 2016 figura entre els restaurants recomenats de la Guia Michelin, mentre que, des de l’any 2014, ostenta dos sols de la Guia Repsol.

Disfrutar, obert a l’Eixample barceloní el desembre de 2014, presenta la seva oferta en format de menú degustació i ha esdevingut tot un revulsiu de la cuina mundial. Les seves creacions busquen agradar, sorprende i emocionar a través de la gastronomia i l’han portat a ser reconegut com a tercer millor restaurant del món de la llista The World's 50 Best Restaurants, amb dues estrelles a la Guia Michelin i a entrar a la llista The Best Chef Top 100 Awards.

El passat juny de 2022, els tres xefs van obrir el que és fins al moment el seu tercer restaurant: Compartir Barcelona, amb la mateixa filosofia de Compartir Cadaqués i una proposta moderna, de producte i amb arrels tradicionals.

Moguts pel convenciment d’avançar i anar sempre un pas més enllà, Casañas i els seus socis han creat també el projecte Consulting, que els permet ampliar el seu radi d’acció i treballar en altres àmbits com l’assessorament gastronòmic o la producció i comercialització de vins propis. L’any 2020 van crear una nova via per arribar al públic i oferir els seus productes: la botiga online CXC Store.

El premi rosinc

L’elecció de l’àmfora per posar nom i com a imatge gràfica d’aquests premis, "respon a la voluntat de rememorar els orígens de la fundació de l’antiga Rhode i el seu paper cabdal com a assentament comercial". D’aquesta manera, l’utensili imprescindible per als grecs fundadors de Roses que comerciaven a tota la mediterrània, es pren com a símbol del comerç i de l’activitat econòmica, i retrà homenatge a les iniciatives, dedicació, trajectòria i èxits del teixit empresarial i dels professionals nascuts o vinculats al municipi.