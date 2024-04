Les pluges tornen a partir d'aquest dijous a Girona i podrien ser copioses

Les precipitacions dels últims dos dies a Catalunya, en alguns casos per sobre dels 30 litres per metre quadrat, han sigut importants per recarregar aqüífers essencials com el del Maresme o el del Baix Llobregat, però gairebé no es veuran reflectides en les reserves dels embassaments dels rius Ter i Llobregat, perquè majoritàriament es van registrar en comarques del litoral i el prelitoral. La situació, no obstant, pot canviar a partir de dijous amb l’arribada de nova inestabilitat.

La majoria de pronòstics meteorològics preveien aquest dimarts episodis plujosos importants per al cap de setmana. Tant l’Aemet (Agència Estatal de Meteorologia) com el Meteocat-SMC (Servei Meteorològic de Catalunya) prediuen temporals a partir de dijous que, ara sí, podrien arribar a les capçaleres dels principals rius de les conques internes de Catalunya. A més, les temperatures es mantindran fresques per a aquesta època de l’any i no s’entreveuen episodis de calor a curt termini. L'estació automàtica de la ciutat de Girona va registrar aquest dimarts una temperatura mínima de -0.7 graus, que es tradueix en un de les diades de Sant Jordi més fredes de les últimes dècades.

Les pluges, en cas de complir-se aquestes previsions, afectarien tot el Pirineu i una part de la Catalunya Central. Perquè el Ter i el Llobregat rebin aigua és important que plogui al Ripollès i al Berguedà, sobretot. Si això passa, l’alleujament per als pantans podria ser important, com ja va passar l’últim cap de setmana de març. En aquella ocasió, els registres van permetre que l’aigua emmagatzemada en el sistema Ter Llobregat superés el llindar de l’emergència: el recurs embassat va superar els 100 hectòmetres cúbics. Tot i això, el Govern va decidir no aixecar l’estat d’emergència per no haver de declarar-lo setmanes després si no tornava a ploure.

Panorama més preocupant

En aquests moments, els pantans dels rius Ter i Llobregat han arribat al 19% de les seves reserves. És un percentatge molt baix i el panorama és més preocupant que el del mes d’abril del 2023. L’embassament de la Baells (Llobregat) voreja avui el 26% i el de Susqueda (Ter) supera el 24%. De moment, part de l’aigua del Ter que arriba a Sau es continua traslladant cap a Susqueda per assegurar el bon estat de l’aigua.

No obstant, els pronòstics de pluges fàcilment podrien servir per superar el 20%. El conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, va anunciar que no estan previstes noves restriccions de cara a l’estiu. Si cauen pluges importants, els dirigents catalans hauran de decidir si poden suavitzar encara més les mesures i canviar de fase del Pla Especial de Sequera, i passar de l’actual emergència 1 a l’excepcionalitat. Fins ara, el missatge que s’ha enviat sempre és que no es pretén sortir de l’emergència si no es fa amb la garantia de mantenir la situació durant un temps considerable.