Una baralla entre dos lladres a Figueres acaba amb un d'ells mort a ganivetades

Nou crim a les comarques gironines. Un baralla amb armes blanques a tocar de la Rambla va acabar amb un jove de 25 anys mort. Va resultar greument ferit en l’atac i al cap de poques hores, va perdre la vida a l’hospital Josep Trueta de Girona. Els Mossos d’Esquadra busquen al presumpte autor dels fets, que va fugir després de l’atac i de clavar-li diverses ganivetades a la víctima. Ambdós implicats en l’enfrontament havien entrat pressumptament a robar en un bar del carrer Monturiol i després és quan es va produir l’atac amb ganivet. Ambdós són coneguts per la policia i compten amb antecedents policials.

Els fets es remunten cap a dos quarts de quatre de la matinada quan la Guàrdia Urbana va rebre l’avís d’un testimoni dels fets. El cos policial va donar l'avís als Mossos d'Esquadra de la comissaria de Figueres també dels fets.

Diverses dotacions policials es van desplaçar al lloc dels fets, però es van trobar només el jove greument ferit i molt ensangonat. Aquest va ser traslladat en estat greu a l'hospital Trueta de Girona on hores més tard es va confirmar la seva defunció. La víctima presentava diverses ganivetades a les cames i al cap. Una d’aquestes li va agafar la femoral, cosa que li ha suposat la pèrdua de molta sang. L’autor dels fets va aconseguir fugir de la zona -cap al carrer Jonquera- després de perpetrar l'atac. La Guàrdia Urbana el va perseguir, però va aconseguir marxar del lloc. Efectius de l'Àrea d'Investigació Criminal dels Mossos a Girona tenen oberta una investigació per aclarir els fets i identificar l'autor. Segons el regidor de seguretat Pere Casellas els dos joves no eren veïns de la ciutat i «aparentment» anaven drogats. Això ho va assegurar ahir en un fil a Twitter.

Els cossos policials estan investigant una baralla amb arma blanca entre dues persones aparentment drogades al carrer Monturiol aquesta nit, amb el resultat d’un mort, a manca de més informació sembla que estan indocumentades i no són de Figueres. Confio en una ràpida resolució. — Pere Casellas (@perecasellas) 3 de diciembre de 2022

El cadàver va ser traslladat a l'Institut de Medicina Legal i Forense de Girona on les pròximes hores li practicaran l'autòpsia per aclarir la causa de la mort. Al difunt el van poder identificar poc després dels fets. El cas està sota secret de sumari. Arran del succés es va tallar el carrer Monturiol, ja que la baralla ha succeït a la Rambla de Figueres, a la intersecció amb aquest vial. Pel que fa als investigadors, ahir el matí es van mantenir sobre el terreny. La policia científica va seguir pentinant la zona i també, l'àrea per on va aconseguir fugir l'autor dels fets. Al mateix temps, els Mossos van recollir declaracions de testimonis i també, amb la Guàrdia Urbana van visualitzar imatges de les càmeres de la zona.

El carrer Monturiol està tallat fins a nou avís per investigació policial a causa d’una baralla amb arma blanca ocurreguda aquesta matinada. — Ajuntament de Figueres (@ajfigueres) 3 de diciembre de 2022

Vuitè crim

Amb aquest crim ja són vuit -que s'han saldat amb nou morts- els ocorreguts a les comarques de Girona durant el 2022. Els dos últims van tenir lloc el mes de setembre i en una mateixa setmana. Un a Campdevànol, el 21 de setembre, on un home va matar la seva parella de 21 anys amb arma blanca i fins i tot, segons va revelar l'autòpsia, torturant-la. L'altre, a Empuriabrava, el 23 de setembre on un home va entrar en una casa i va encanonar la inquilina i la va matar d'un tret. Es va detenir l'autor poc després dels fets quan fugia a Portbou amb un gran dispositiu policial.