Maçanet de Cabrenys ha inaugurat les Rutes dels Exilis que s’han incorporat a la Xarxa d’Espais de Memòria del Memorial Democràtic de Catalunya amb un seguit de senyalitzacions tant dins el nucli urbà com als seus afores. Les senyalitzacions fan referència al patrimoni in situ on es pretén commemorar, explicar i recuperar fets històrics que fan referència al període cronològic que va des del 1931 al 1980.

«Són llocs vius, on el pas del temps permet reviure, escoltar i sentir les emocions dels protagonistes de la Segona República, la postguerra i el franquisme», expliquen des de Maçanet. A través d’aquestes senyalitzacions es poden resseguir les passes de milers de refugiats que van travessar la muntanya durant el final de la Guerra Civil i l’inici de la Segona Guerra Mundial, en tots dos sentits, a la recerca d’un lloc d’acolliment que els oferís un futur millor. L’historiador local Pere Roura Sabà ha estat l’encarregat dels textos de les senyalitzacions, així com del material gràfic que les acompanya. Dins el casc urbà de Maçanet hi ha una cartellera al pàrquing del Pont que explica amb detall els fets històrics ocorreguts a Maçanet