Torna a Castelló d'Empúries diumenge 18 de desembre la Fira A Prop i ho fa amb una edició especial de Nadal. Per aquesta ocasió, s’han programat diverses activitats com inflables infantils o una rifa que organitza l’Escola Ruiz Amado, amb xocolatada inclosa. No hi faltaran les actuacions musicals per amenitzar la jornada, que s’allargarà de deu del matí a vuit del vespre; ni les ponsèties, que us podreu endur de regal si responeu una petita enquesta sobre el comerç de proximitat.