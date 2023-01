El jutge ha enviat a presó un home de 30 anys, amb antecedents, per agredir sexualment una dona al camí de ronda de Llançà. Els fets va passar diumenge a primera hora del matí a la zona de la Farella. La víctima estava passejant per la zona quan es va creuar amb l’agressor que simulava parlar per telèfon. Després de sobrepassar-lo, l’home la va agafar per l’esquena, li va tapar la boca, la va llençar a terra, se li va posar a sobre i li va tocar els pits. La dona va aconseguir destapar-se la boca i cridar. Un veí que estava per la zona va sentir els crits i va acudir a socórrer-la. Aleshores, l’agressor va fugir corrents. La víctima va presentar denúncia el mateix diumenge i els Mossos d’Esquadra el va detenir dilluns.