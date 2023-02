La Guàrdia Civil ha detingut un home de 48 anys per portar 31,2 kg de marihuana a la Jonquera. Els fets van passar el divendres 3 de febrer, quan els agents van interceptar el vehicle, amb matrícula alemanya, circulant per l'AP-7 en sentit França. Una vegada el van aturar van inspeccionar el cotxe i van identificar-ne l'autor. En el maleter, la Guàrdia Civil hi va trobar cinc maletes amb els 32,1 kg de marihuana. L'home ha quedat detingut per un delicte contra la salut pública i ja ha passat a disposició judicial.