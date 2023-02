Els ajuntaments de Lladó i Ordis han avançat el pagament de les beques menjador a les AFA dels seus centres escolars i acusen el Consell Comarcal de l'Alt Empordà d'"inoperància": "A dia d'avui encara no ha fet efectiu el pagament del gruix de les beques a les AFA afectades". En un comunicat, l'alcalde de Lladó, Joaquim Tremoleda, reclama al consell comarcal que "compleixi amb les seves obligacions i realitzi la transferència" i adverteix que la situació està generant "neguit" entre les famílies dels alumnes. En la mateixa línia, l'alcaldessa d'Ordis, Anna Torrentà, ha argumentat que els ajuntaments han pres aquesta decisió per evitar que es vegi afectada la continuïtat en el servei.

"Veiem el neguit de les AFA al no poder fer el pagament del servei de menjador que els està prestant una empresa familiar de proximitat. Per aquest motiu, hem decidit avançar-los els diners que cobririen les despeses fins a 31 de gener", critica l'alcalde de Lladó. I l'alcaldessa d'Ordis afegeix que, d'aquesta manera, volen evitar "que es generin majors greuges" a l'empresa que presta el servei: "Una empresa que vetlla per la qualitat dels àpats amb aliments de proximitat i ecològics.

Fa un mes, una desena d'AFA, entre elles les de Lladó i Ordis, van denunciar que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà els devia 57.030 euros. L'endemà de fer-ho públic, el consell va comunicar que havia ordenat el pagament dels diners que es devien en concepte de beques menjador. Els dos ajuntaments asseguren, però, que aquest ingrés encara no s'ha fet efectiu en la totalitat.