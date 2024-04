El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dona la raó als consumidors

Recentment, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictat dues sentències que sembla que posaran fi al debat generat entorn de quan s’ha d’entendre que comença a córrer el termini de prescripció per reclamar la devolució dels imports indegudament abonats per un consumidor en virtut de la clàusula abusiva de despeses.

Fins ara, hi havia tres postures principals respecte a aquesta qüestió. La primera d’elles, mantinguda per les entitats bancàries, sostenia que el termini començava a córrer des del moment que s’havien efectuat cadascun dels pagaments. La segona postura, també defensada pels bancs, era la que establia que, en tot cas, el termini hauria de començar a contar-se d’ençà que el Tribunal Suprem va dictar la seva sentència de data 23 de gener de 2019, la qual va establir doctrina en aquesta matèria. Finalment, la tercera postura, defensava als consumidors i entenia que el termini començava en el moment que es dictés una sentència ferma que declarés la nul·litat de la clàusula continguda en el préstec signat pel consumidor.

Ara, el TJUE posa fi al debat i estableix que la Directiva de la Unió Europea sobre clàusules abusives s'oposa al fet que el termini de prescripció comenci a córrer en la data del pagament, perquè fixar aquesta data com a inici del termini podria dificultar excessivament l'exercici dels drets que la directiva confereix al consumidor i, per tant, vulnerar el principi d'efectivitat.

També disposa que el Dret de la Unió Europea s'oposa al fet que el termini de prescripció d'una acció de restitució de despeses, que el consumidor ha abonat en virtut d'una clàusula d'un contracte subscrit amb un professional el caràcter abusiu del qual s'ha declarat per resolució judicial ferma, comenci a córrer en la data en la qual el tribunal suprem nacional va dictar sentència establint doctrina.

Argumenta que el consumidor no té l'obligació de conèixer la jurisprudència que li resulti aplicable i que no se li pot exigir que dugui a terme activitats pròpies de la recerca jurídica per a conèixer l'abast de les sentències que es publiquen.

Per tant, el TJUE conclou que el termini per reclamar comença a córrer des del moment en què es declara la nul·litat de la clàusula concreta de cada préstec hipotecari. Tanmateix, s'ha de tenir present que el termini de prescripció a Catalunya és de deu anys i no de cinc com a la resta d'Espanya.

Joan Blanco-Advocat de Prat Sàbat Advocats