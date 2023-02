Poques setmanes després de l’anunci de la destitució d’Enric Pujol de la direcció del Museu Memorial de l’Exili (MUME) de La Jonquera, Miquel Aguirre ha agafat el seu relleu en un nomenament que des de la Generalitat s’ha executat sense fer-ne, almenys de moment, cap nota pública als mitjans.

El periodista i escriptor de Banyoles, conegut per novel·les com «Els morts no parlen», «Animals dels marges» o «Els cadàvers del candidat», és llicenciat en història per la UAB i es va incorporar al MUME aquest passat dimecres. El divendres a la tarda ja va participar en la presentació a La Jonquera de la segona edició del llibre de David García Algilaga «Ales negres i xampinyons. Bombardeigs i refugis. Figueres (1938-1939)», que, com diu el propi autor: «és un llibre d’història, de la Guerra Civil a Figueres a partir dels bombardeigs i refugis, amb molts testimonis intercalats que donen vida al relat». En aquest acte van presentar a Aguirre com a nou director del MUME.