Figueres està de festa major i ha programat una gran varietat d'activitats. Aquest dilluns 1 de maig les Fires i Festes de la Santa Creu presenten la següent programació:

FIRES 1 DE MAIG AL CARRER

63a Fira del Dibuix i de la Pintura

47a Fira del Col·leccionisme

41a Fira de l’Artesania

41a Fira del Mercat

38a Fira de l’Alimentació

9a Fira de la Foto Art

11a Fira del Brocanter

12a Fira Monogràfica del Vidre

2a Fira de Petites Editorials

Actuacions:

Matí. XARANGA BUFATRAMUNTANA

Tarda. GRUP DE PERCUSSIÓ TRAMUNTAKADA

A la Rambla de Figueres d’11 a 13 h. Estafeta de correus amb el segell commemoratiu per fer el mata-segells especial, amb motiu del centenari del naixement de la música Camil·la Lloret.

Organitza: Casino Menestral Figuerenc

PARC D'ATRACCIONS

Al Recinte Firal. Obertura: 10 h

Organitzen: Ajuntament de Figueres i Associació de Firaires de les Comarques Gironines

VISITA GUIADA A LES BASSES DEL TERRISSER

A les 10 h, al camí d’accés i aparcament a les Basses des de la GIP-5106 (carretera de Llers)

Inscripcions: cal enviar un correu electrònic a: mediambient@figueres.org

Observacions: cal dur calçat i roba adequats per caminar. Hi haurà habilitada una zona d’aparcament. Es demana puntualitat.

VISITA GUIADA A LA CASA DELS DALÍ: ELS INICIS DE LA GENIALITAT

11h. Punt de trobada: c. Monturiol, 10

Visita a la casa modernista Mas Roger, on Salvador Dalí va viure durant la seva adolescència i joventut. L'artista hi va pintar les seves primeres obres i els seus espais van inspirar cèlebres pintures d'èpoques posteriors. També va ser font d’inspiració per a Luís Buñuel i Federico García Lorca, convidats de Dalí.

Reserves a l’Oficina de Turisme (turisme@figueres.org) o al telèfon 972 503 155. 15 € tarifa general, 10 € tarifa reduïda, gratis fins als 10 anys

XVI RUN CASTELL DE SANT FERRAN CIUTAT DE FIGUERES

9.00 h. Mini Run

9:20 h. Curses adaptades

10.00 h. Run Castell de 3.5 km i 10 km

A l'Estadi Albert Gurt i voltants del Castell de Sant Ferran

Preus: Mini Run i curses adaptades: 2 € . Cursa de 10 km: 15 € (ien línia), 20 € (mateix dia), cursa 3.5 km 10 € (en línia), 15 € (mateix dia)

Organitza: Club Atletisme Figueres (CAF)

XXXIV TORNEIG D'ESCACS DE PARTIDES LLAMPEC

De les 10 fins a les 14 h. a la plaça de Catalunya

Preu: 5 €/persona. Inscripcions fins 15 minuts abans o a escacsfigueres@gmail.com.

El 50 % de la recaptació anirà a favor de les persones afectades per la guerra d'Ucraïna.

Organitza: Club Escacs Figueres - Casino Menestral Figuerenc

VISITES A LA CASA NATAL SALVADOR DALÍ

De les 10 a les 13 h i de les 16 a les 18 h

Casa Natal Salvador Dalí. Carrer Monturiol, 6

Cal reserva prèvia a www.museuemporda.org, al Museu de l'Empordà o a l'Oficina de Turisme de Figueres

VISITA COMENTADA A L’EXPOSICIÓ “COSTA BRAVA. QUAN CADAQUÉS ERA UNA FESTA”

A les 12 h, al Museu de l’Empordà

Visita comentada a càrrec de Mariona Seguranyes, comissària de l’exposició.

Cal reserva prèvia a www.museuemporda.org o al Museu de l'Empordà

ESPECTACLE DE TEATRE “UN CONCERT A LA CASA BLANCA” DE LA DRECERA

18 h a la Sala La Cate

Un espectacle per recordar el 50è aniversari de la mort de Pau Casals i actualitzar el seu missatge humanista, artístic i de pau.

12 €. Socis de La Cate, 8 €. Venda d’entrades a www.lacate.cat, a la secretaria de La Cate i, el mateix dia de la funció, a la taquilla de La Cate. Oferta conjunta amb l’espectacle musical Concert homenatge a Pau Casals, 15 €. Socis de La Cate, 10 €.

Organitza: La Cate

CONCERT DE LA JOVE ORQUESTRA DE FIGUERES

A les 19 h al Teatre El Jardí

PAU. Concert dedicat a la persona i figura del cèlebre violoncel·lista Pau Casals (1876-1973), ciutadà de pau i persona immensament compromesa a promulgar la música i la pau arreu del món. En aquesta ocasió l’orquestra interpretarà obres del mateix Pau Casals, així com del seu compositor més admirat, J. S. Bach. Completarem el concert amb fragments de la BSO del Príncep d'Egipte.

Direcció: Jordi Piccorelli

EL RAMPELL

Espai jove i familiar del Parc de les Aigües

LA FÚMIGA

A les 22:30 h

Una de les noves sensacions musicals del País Valencià demostrarà el perquè del seu èxit a Figueres. Des d'Alzira arriba una explosió d'energia escènica des del minut zero. Han publicat dos àlbums, Espremedors i Fotosíntesi. Estan d'actualitat amb “Cançons d'amor”, un tema que comparteixen amb Els Catarres.

CLIMA

A les 00:15 h

Els darrers mesos d'aquest grup figuerenc han estat de vertigen. El seu disc T'he trobat a faltar, publicat en plena pandèmia, no els ha impedit tocar en moltes poblacions de Catalunya, fins i tot a les Festes de la Mercè a Barcelona. Presenten un repertori engrescador de ritmes mestissos fàcils de cantar i que conviden a no quedar-se quiets.

CASA CULTURAL D'ANDALUSIA DEL RECINTE FIRAL

A les 18 h, actuació de l'Escola de Dansa Sara García

A les 18:45 h, actuació de l'Escola de Dansa Gabriela Martín de Roses

A les 19:30 h, actuació de l'Escola Ballem Junts

A les 20:30 h, actuació dels alumnes de la Casa Cultura d'Andalusia amb Pilar Sánchez

A les 21:30 h, concert amb Carlos Gómez