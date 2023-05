Uns cent mil visitants calculen els organitzadors, 330 parades, actuacions musicals i tallers. Són les tradicionals Fires de l’1 de maig a Figueres una de les cites dels firaires més importants de Catalunya. La capital de l’Alt Empordà va despertar-se des de bon matí amb els carrers ocupats d’estands i rius de visitants en l’any en què les Fires i Festes de la Santa Creu han tornat de ple sense restriccions omplint la ciutat d’actes multitudinaris. El retorn ha evidenciat la possibilitat fins i tot d’ampliar el nombre de parades, de cara a pròximes edicions. El vent però va comportar problemes en algunes parades que es van haver d’assegurar o es van malmetre.

Les Fires de l’1 de maig les organitza l’entitat el Casino Menestral, nascuda el 1858, un dels referents en l’organització d’actes d’art, cultura i entreteniment que els va merèixer la Creu de Sant Jordi el 2004.

Les fires són un dels actes amb més tradicions amb fires de temàtica diversa, algunes com la del Dibuix amb 63 anys d’història, i altres que es van incorporant. La més nova, la de petites editorials.

La presidenta del Casino, Violeta Llueca, explica que «estem plantejant-nos seriosament ampliar amb més espai perquè hi ha molta gent que ens demana més metres i perquè d’altres queden fora». Per Llueca ahir va ser tot un èxit pel gran nombre de visitants i per les vendes.

Recorregut pels carrers

Visitar les Fires de l’1 de maig és poder fer un recorregut per un desplegament comercial a cel obert. Des de plaça Catalunya fins a la Pujada del Castell, la Rambla, la placeta baixa de la Rambla, el carrer Caamaño, la plaça de la Palmera, el carrer Nou, el Castelló i les places Ernest Vila, i del Gra. En properes edicions es valora ampliar carrers.

Els participants agrupats per les temàtiques es distribueixen per zones. La Fira del Dibuix i de la Pintura (63a), la del Col·leccionisme (47a), la Fira d’Artesania (41a), la de l’Alimentació (38a), la Fira de la Foto Art (9a), la del Brocanter (11a), la Monogràfica del Vidre (12a) i la de Petites Editorials (2a), aquesta darrere incorporada l’any passat.

Des de les nou del matí i fins a les vuit del vespre, es va celebrar la jornada que sempre ve marcada per la por a la pluja. Ahir, en canvi, el protagonista era el vent amb algunes ràfegues que obligaven els paradistes a assegurar les estructures. La presidenta del Casino constava que fins i tot alguna va quedar malmesa… L’oferta d’ahir va ser un any més amplíssima, des de productes alimentaris artesanals com mel, formatges o pastisseria, a joieria, roba, pintures o peces de col·leccionista.

En alguns punts estratègics es van organitzar activitats com concerts a la placeta baixa de la Rambla, tallers de ceràmica a un dels laterals del mateix passeig per a nens o com a novetat establiments de restauració.

Pels organitzadors va ser un èxit de participació perquè «els visitants passejaven, però a diferència de l’any postpandèmia, també compraven» i es mostren convençuts que per a pròximes edicions s'ampliarà.

Homenatge a la Fira del Dibuix

La Fira del Dibuix de Figueres agrupa sota plaça Catalunya una àmplia varietat d’artistes. És la més antiga de les que se celebren, amb 63 anys d’antiguitat. Va néixer el 1960. Una filmació de la IV Fira del dibuix i la pintura de Figueres (1964) de Tomàs Mallol que es pot veure al Museu del Cinema permet constatar que la imatge de rius de gent passejant no ha canviat gaire. Els figuerencs d’ahir i d’avui es caracteritzen per bolcar-se en unes fires que tenen el carrer com a protagonista.

Artistes novells i altres de renom es van donar cita ahir de nou a la capital de l’Alt Empordà que va voler homenatjar aquesta antiga fira. Des de fa anys se celebra a plaça Catalunya on l’estructura superior de la plaça permet resguardar-la en cas d’inclemències meteorològiques. En el cas d’ahir, el vent també afectava algunes de les parades dels laterals. I com a homenatge per ser la fira més antiga, explicava la presidenta del Casino, Violeta Llueca, se li va donar més rellevància col·locant a l’entorn més proper activitats i establiments diversos de restauració.