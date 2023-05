Els promotors del parc eòlic marí Tramuntana han instal·lat una innovadora boia de mesurament al golf de Roses amb l'objectiu d'obtenir dades per a una "caracterització" més precisa del vent, l'onatge, els corrents així com d'aspectes ambientals. El sistema compta amb uns sensors pioners per detectar aus, cetacis i ratpenats, a més de paràmetres meteorològics i oceanogràfics. Els impulsors del projecte esperen que l'aparell permeti demostrar la "viabilitat" de l'eòlica marina a la zona, millorar les estimacions de producció del parc, i aportar dades de gran valor pel disseny dels aerogeneradors i les seves plataformes flotants.

El prototip ha estat construït i desenvolupat íntegrament a Catalunya per l'empresa catalana especialitzada EOLOS Floating Lidar Solutions als seus tallers de Montcada i Reixac, mentre que l'operativa d'assemblatge final s'ha fet al port de Palamós, des d'on ha sortit el vaixell per ubicar-lo al golf de Roses. "Amb aquest prototip innovador podrem seguir investigant i aportant dades amb el màxim rigor per complementar els Estudis d'Impacte Ambiental. És un pas molt important per demostrar la compatibilitat i el respecte de l'eòlica marina flotant amb l'entorn i els ecosistemes", remarca el director d'eòlica marina de Sener, Sergi Ametller. La llista de sensors de la boia es divideix en tres grups. El primer serà l'encarregat d'analitzar el recurs eòlic, mesurant aspectes com la velocitat, la direcció i la turbulència del vent i la seva variació en alçada, mentre que el segon, de tipus oceanogràfic, recollirà dades sobre l'alçada i període de les onades, les velocitats dels corrents a la columna d'aigua i les variacions de nivell del mar. Finalment, els sensors ambientals incorporats monitoraran l'activitat d'ocells, ratpenats i cetacis de la zona. El monitoratge d'aus mitjançant sensors passius i gravadores acústiques resistents a l'aigua, que detectaran i gravaran crits d'aus i la possible activitat sonora de ratpenats a la costa i una estació receptora en boia amb dues freqüències d'antena perquè la descàrrega de dades sigui d'unes tres o quatre vegades a l’any, coincidint amb els períodes de migració i cria d'ocells. D'altra banda, uns hidròfons submergits permetran detectar la presència de mamífers marins, com dofins, catxalots i zífids, durant un any complet. A més, s'incorporen unes sondes multiparamètriques per al mesurament de paràmetres fisicoquímics de la columna d'aigua, com la conductivitat, temperatura i pH o concentració de CO2 dissolt. El Parc Tramuntana vol soterrar la línia terrestre que evacuaria l'energia del parc eòlic marí El Tramuntana és un dels sis parcs projectats a la zona, inclosa als POEM aprovats per l'Estat on es podrà instal·lar eòlica marina. Preveu 33 aerogeneradors marins flotants a uns 24 km del golf de Roses i una capacitat de 500 MW.