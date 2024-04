El PP denuncia davant la Junta Electoral Central l'enquesta del CIS sobre la carta de Sánchez

El PP ha denunciat a la Junta Electoral Central (JEC) l'enquesta 'flaix' del CIS sobre la carta de Pedro Sánchez i la seva continuïtat al capdavant del govern espanyol. "El PSOE està utilitzant finançament il·legal per demanar que Sánchez segueixi en el càrrec", critiquen els populars, que recorden que el sondeig es fa en plena campanya electoral a les eleccions al Parlament. "El CIS, presidit per Félix Tezanos, està fent servir mitjans públics amb la finalitat d'interferir als resultats electorals", ha censurat el PP, que igualment recrimina al Centre d'Investigacions Sociològiques que inclogui preguntes sobre el nivell de crispació política i obri el debat "amb els seus interrogants" sobre el funcionament de la Justícia a Espanya.

Per tot plegat, el partit liderat per Alberto Núñez Feijóo exigeix "l'aturada immediata" de les entrevistes i l'entrega del qüestionari a tots els grups polítics. "Si el PSOE vol pressionar el seu secretari general amb enquestes manipulades que les paguin ells", ha etzibat el PP, que retreu "l'ús partidista" dels recursos públics per part dels socialistes. En paral·lel, els populars també denuncien "la manipulació, censura i ocultació de l'estimació de vot" per part del CIS en la pràctica totalitat dels últims processos electorals. "Les enquestes preelectorals publicades en plena campanya a Catalunya estan amagant l'estimació de vot i d'escons de cada circumscripció per primera vegada en la història de la nostra democràcia", ha manifestat el PP.

"Ara, i per primer cop en dues dècades, el CIS ja no publica les microdades fins passades les eleccions", han apuntat els populars, que insisteixen a l'organisme que faci públiques aquestes dades de l'enquesta preelectoral dels comicis a Catalunya, com ja ha fet el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).