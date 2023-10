Aquest divendres, 3 de novembre, els veïns de tots els municipis de la zona costanera de la Catalunya del Nord, compresa entre Cervera de la Marenda i el Barcarès, rebran una alerta formal de tsunami generat per un terratrèmol a la Mediterrània occidental. Es tracta d'una prova del govern francès per a comprovar l'efectivitat del sistema FR-Alert, que es posa en marxa per a prevenir i avisar la població de possibles desastres naturals o emergències de gran abast. Segons publica el diari l'Indépendant, la prova tindrà lloc entre les deu i dos quarts d'onze del matí. Els usuaris de telèfon mòbil, de qualsevol companyia, rebran un senyal sonor i un avís sobre l'arribada de gran onatge derivat del terratrèmol fictici.

Malgrat que la possibilitat és remota, es podria donar el cas que l'avís també arribés a usuaris de telefonia mòbil de la costa de l'Alt Empordà, ja que sol ser habitual que, amb determinades condicions meteorològiques o d'ubicació física, es produeixi un canvi directe de companyia de servei espanyola amb una de francesa per la proximitat geogràfica. Aquest fet es dona amb relativa freqüència a diversos punts del cap de Creus i la Mar d'Amunt, com Sant Pere de Roda, Portbou, Llançà, el Port de la Selva o Colera. També, però amb menys incidència, entre els navegants que transiten en aigües pròximes a la frontera. En cas de rebre l'avís, aquest forma part d'un simulacre com el que ja va fer temps enrere la Generalitat en diferents territoris, però sense estar lligat a cap previsió de tsunami, un fet que els geòlegs sempre tenen present i més tenint en compte la presència del rec submarí de cap de Creus, considerat com un accelerador d'onatge en cas que un dia hi hagués un tremolor de terra.