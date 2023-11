Els pobles de Vilanant, Avinyonet de Puigventós i Cistella s’han quedat sense el servei d’internet dues vegades amb pocs dies de diferència. La primera vegada va ser el 25 d’octubre al voltant de dos quarts de nou del vespre, fruit del robatori de 5.000 metres de cable de fibra òptica. Anna Palet, alcaldessa de Vilanant, explica que es van posar en contacte amb l’operadora «ens van comunicar que era un robatori. Això es va arreglar en unes 24-30 hores».

En el cas d’Avinyonet de Puigventós, una veïna del nucli antic afectada per la interrupció assegura que en el municipi «en algunes zones es va restablir el servei el divendres, però, al barri antic, no van tenir internet fins al dilluns».

La segona vegada va ser el dia 1 de novembre, i no està clara la causa de la interrupció del servei. A Vilanant, aquesta interrupció es va resoldre en unes 24-30 hores segons l’alcaldessa. I afegeix que «el servei d’internet va tornar per sectors. Per això al cap d’un parell de dies encara hi havia cases que tenien algun error en el funcionament».

Assistència per ajuntaments

Anna Palet explica que tant en el primer cas, que era de nit; com en el segon, que era un dia festiu; tota la cadena d’informació va ser més lenta, perquè no van poder contactar directament amb el servei d’assistència de telefonia que tenen assignat els ajuntaments, perquè aquest no és un servei 24 hores ni treballen en festius. Per tant, van haver de trucar al 1004 i «en aquests casos la resposta que donen és que efectivament hi ha una avaria i que revisaran el cas».