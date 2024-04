Aragonès demana una "clara majoria" d'ERC per evitar que el PSC torni a acceptar els vots del PP per investir Illa

El cap de llista d'ERC a les eleccions, Pere Aragonès, ha demanat una "clara majoria" d'Esquerra el 12-M. El president de la Generalitat ha advertit que el PSC pot tornar a acceptar els vots del PP, com va fer a Barcelona, per ara investir el seu candidat, Salvador Illa. Aragonès ha fet una crida per evitar aquest escenari, i ha alertat que tot el que s'ha construït l'última legislatura està "en risc" si governen PSC o Junts. De la seva banda, durant l'acte de campanya a l'Hospitalet d'aquest dissabte, el president d'ERC, Oriol Junqueras, ha clamat una "aliança" amb el món del treball, empresa, cultura, recerca i universitats per posar "totes les eines" al servei de la gent.

Aragonès ha advertit que el PSC podria tornar a acceptar els vots del PP, com ja va fer a Barcelona, ara per investir Illa: "Pels seus fets els coneixereu", ha subratllat el president del Govern. Tot seguit ha cridat a omplir les urnes de vots a ERC, i ha afirmat que serviran per anar contra les retallades, a favor de la llengua i del compromís per la llibertat.

Així, Aragonès ha subratllat que és "important" mobilitzar tota la ciutadania el 12-M, i situar les promeses dels partits "d'acord amb els fets" que cadascú ha practicat.

Retalles de PSC i Junts

El candidat d'ERC ha advertit que PSC i Junts poden tornar a les retallades contra la llengua, la cultura, la sanitat o l'educació. "Per què els qui sempre han actuat d'una manera a partir del 12-M actuaran diferent?", ha preguntat amb sarcasme.

Aragonès ha retret així a socialistes i convergents les polítiques austeres del passat, però també d'algunes propostes actuals: "Les retallades tornaran si qui guanya es plega davant la Moncloa", ha dit en referència al PSC. Per, a continuació, afegir que aquest "perill" també serà real si guanyen els que ja anuncien que reduiran l'estat del benestar, en referència a la proposta de Junts de suprimir l'impost de successions.

El cap de llista d'ERC també ha criticat Illa per afirmar que s'ha "perdut una dècada" amb els governs independentistes dels últims anys. Aquí el cap de llista d'ERC ha reivindicat que s'hagi rebaixat l'atur a la meitat, entre d'altres mesures. I ha afegit que, en tot cas, si s'ha perdut temps ha estat amb els ministres socialistes que han mantingut una execució pressupostària amb Catalunya "clarament" per sota de la mitjana.

Aragonès, com acostuma a fer en aquest inici de campanya, també ha destacat la feina feta al llarg de la legislatura que ha presidit. Avui ha reivindicat la feina feta pel conseller d'Empresa, Roger Torrent -que no va a les llistes del 12-M.

També ho ha fet amb la cap del departament d'Educació, Anna Simó, que l'ha precedit al míting. Simó ha asseverat que la propera legislatura catalana ha de servir per aconseguir la gratuïtat de l'escola bressol de 0-3 anys, així com potenciar la Formació Professional, acabar amb la segregació escolar, i enfortir l'excel·lència educativa.

Junqueras crida a la mobilització

De la seva banda, Junqueras ha fet una crida a la mobilització el 12-M per omplir les urnes de vots republicans, d'esquerres i independentistes. El president d'ERC ha demanat que tothom surti a votar, i ningú "dimiteixi" del seu dret i deure d'exercir el dret a vot.

Junqueras ha remarcat que cal defensar la dignitat de la ciutadania, i per això ha clamat per construir "complicitats i aliances" amb el món del treball, l'empresa, la cultura, la societat civil, el món de la recerca i les universitats.

El president d'ERC ha conclòs que el 12-M hi haurà l'oportunitat de tornar a implementar aquest "pacte imprescindible i sagrat" a favor de la ciutadania. I ha assegurat que qui millor ho pot encapçalar és un govern que torni a tenir Aragonès de president.