La cúpula socialista apel·la a la història per convèncer a Sánchez: "Pensa en els que van patir exili i repressió"

La cúpula del PSOE s'ha agafat aquest dissabte a la història del partit per donar arguments a Pedro Sánchez i evitar que deixi la presidència del govern espanyol. Durant un Comitè Federal celebrat a Madrid, barons i dirigents han rememorat el passat a l'espera que dilluns el líder socialista digui si continua. Així, el líder dels PSE basc, Eneko Andueza, ha apel·lat als militants que van morir a la Guerra Civil o els qui van patir "l'exili, la repressió i la presó". "Som 'bambis' i 'perros'", ha dit per la seva part la vicepresidenta Teresa Ribera, que ha reivindicat els insults que van encaixar líders com Zapatero. També el manxec García-Page, sempre crític amb Sánchez, ha tancat files amb el president i li ha mostrat la seva empatia.

La direcció socialista ha celebrat el seu conclave mentre fora de la seu, al carrer Ferraz de Madrid, unes 12.000 persones seguien els discursos amb altaveus i pantalles gegants. La cita, que ha començat amb un discurs de la vicesecretària general, la vicepresidenta María Jesús Montero, s'ha fet en obert i ha acumulat les intervencions de càrrecs orgànics i 'barons' territorials com Salvador Illa, el basc Andueza o el manxec Emiliano García-Page.

ETA i el franquisme

Precisament el líder dels socialistes bascos ha sigut un dels més vehements en demanar al president espanyol que no renunciï. "Pensa en tots els socialistes que cada matí havíem de mirar sota del nostre cotxe i fer la vista als ulls dels familiars, perquè no sabíem si tornarem a casa. Pensa en tots ells", ha dit rememorant als socialistes assassinats per ETA. "Estem amb tu, dempeus més forts que mai, seguiràs i nosaltres fins al final amb tu", ha asseverat en un discurs on també ha mencionat a dirigents ja desapareguts, com Carme Chacón o Alfredo Pérez Rubalcaba.

En la mateixa línia, el ministre Óscar Puente ha recordat als seus familiars, també socialistes, que van patir persecució, empresonament i tortures durant la dictadura franquista per la seva militància a Valladolid. "No pots rendir-te, no pots entregar-li a la dreta el que busca: el cap del secretari general socialista, i amb ella, la justícia social d'aquest país, no ho pots permetre, Pedro", ha assegurat.

"Som perros i bambis"

Teresa Ribera, que avui ha sigut confirmada com a candidata socialista a les eleccions europees de juny, ha fet també un discurs encès on ha posat en positiu els insults patits pel PSOE els darrers anys. "'Perros', ens poden dir 'perros', perquè som fidels i lleials", ha asseverat en referència a la campanya a xarxes que qualificava al president de 'perro Sánchez' i que el PSOE va girar durant la carrera del 23-J. La vicepresidenta també ha recordat l'època en què la dreta caricaturitzava al president José Luís Rodríguez Zapatero per la seva aposta per la cordialitat, el diàleg i la pau. "Som 'bambis' i 'perros', el que no som en cap cas som il·legítims o gent sense valors", ha reblat.

Un dels discursos esperats era el del president de Castella La Manxa, Emiliano García-Page, sempre crític amb el president del govern espanyol, però que els darrers dies ha mostrat la seva sintonia amb ell davant els atacs i les acusacions que ha encaixat la seva dona per part d'organitzacions com Manos Limpias o Hazte Oir. "No soc ningú per donar cap consell, però vull transmetre al secretari general, al company president del govern, tota la meva empatia", ha assegurat.

Carrà i Rigoberta sonen a Ferraz

Un cop acabat el Comitè Federal socialista, que s'ha prolongat durant unes dues hores, tots els dirigents del partit han sortit al carrer, on milers de persones seguien el desenvolupament de la reunió. Allà, dirigents com María Jesús Montero o Santos Cerdán s'han abraçat als militants i simpatitzants, han agafat roses del públic i han ballat cançons com "Pedro" de Raffaella Carrà o "Perra", de Rigoberta Bandini.