La Generalitat ha arxivat el cas de suposat maltractament animal sobre la gallina trobada l'any passat en zona militar a Sant Climent Sescebes. Així n'informa la Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA) que llavors va presentar una denúncia contra la Universitat de Girona per "maltractar greument" l'au.

Un any després, la Generalitat ha notificat a l'ONG animalista que l'expedient no tira endavant per "considerar que els fets no constitueixen una infracció administrativa" .

Els fets . succeir el mes d'octubre de l'any passat a la base de Sant Climent Sescebes quan els soldats van detectar que enmig d'un camp de maniobres hi havia una gallina que no es movia amb sensors i una càmera. Arran dels fets van avisar els Mossos d'Esquadra que van comprovar que l'animal era viu i que en el dispositiu de gravació portava una etiqueta on es llegia: 'Universitat de Girona, estudi de la fauna'. Que era l'àliga cuabarrada , tal com v,avançar l'ACN. Arran dels fets, un biòleg va aparèixer en escena i va informar-los que tot formava part d'una recerca científica i que tenia l'autorització pertinent. Tot i això, no sabia que havia deixat lligada la gallina en una zona d'exclusió militar. Arran dels fets, la policia va instruir diligències informatives per al jutjat.

Aquest cas va saltar a la llum i des de FAADA es va denunciar la UdG per "maltractar greument" la gallina i també va assegurar en un comunicat que testimonis i les proves aportades apunten que va estar lligada durant diversos dies pel cap i les potes, sense menjar ni aigua. Per aquest motiu, va reclamar l'obertura d'un expedient sancionador i que es revoqués l'autorització. Arran dels fets l'entitat va presentar la denúncia perqquederaven que "el maltractament sofert per l'animal és constitutiu de diverses infraccions greus i fins i tot molt greus" de la Llei de protecció dels animals i de la normativa aplicable als animals utilitzats en experimentació i altres fins científics, i que a més s'incompleixen els requisits de l'autorització per a l'estudi en qüestió.

Un any després però se'ls ha notificat l'arxiu de les actuacions de l'expedient sancionador, que els "resulta sorprenent". No entenen que "davant d'un maltractament animal tan evident, provat mitjançant les declaracions dels agents que van trobar la gallina i un informe tècnic realitzat per un veterinari, la Generalitat de Catalunya no hagi incoat un procediment sancionador contra els denunciats", informen en un comunicat.

Per l'ONG "és indispensable" que les administracions públiques competents per incoar expedients sancionadors realitzin "les actuacions necessàries, imposant les sancions i les mesures adequades" segons el cas. Si això no es fa, afirma l'entitat "continuaran perpetuant-se situacions de maltractament animal".