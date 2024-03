El sotsinspector Lluís Lupiáñez ha pres possessió, aquest divendres, del càrrec de cap de la Guàrdia Urbana de Figueres en substitució de l'inspector Josep Maria Riera, recentment jubilat. Lupiáñez arriba a la policia local figuerenca en comissió de serveis des de la comissària dels Mossos d'Esquadra de l'ABP figuerenca, on ha desenvolupat bona part de la seva trajectòria professional.

La presentació pública del relleu ha tingut lloc a la plaça del Firal, damunt de les dependències de la Guàrdia Urbana. La majoria dels efectius del cos han estat presents a l'acte, entre elles el sergent Jaume Martorell, el qual ha dirigit el cos de manera provisional aquests darrers mesos.

L'alcalde, Jordi Masquef, ha agraït la feina feta durant aquest interinatge. Masquef ha aprofitat l'ocasió per a donar detalls de l'apunyalament d'ahir a la plaça de l'Estació, on un home va quedar ferit de gravetat. Ha assegurat que la Guàrdia Urbana hi era present i que es va deure a la baralla de dos individus amb nombrosos antecedents delictius.

Jordi Masquef ha recordat que "les prioritats d'aquest govern són la lluita contra la inseguretat i l'incivisme. No podem lluitar sols. Necessitem que els polítics de les administracions supramunicipals prenguin consciència de la problemàtica que patim a Figueres i a molts altres municipis del nostre país". També ha explicat que "tal com van anunciar en campanya electoral, tenim projectes en marxa que faran canviar com un mitjó la seguretat de la ciutat"

Un figuerenc amb orgull

El sotsinspector Lluís Lupiañez ha recordat la seva ascendència figuerenca com a fill i resident a la ciutat, la qual cosa suposa una dosi de "molta il·lusió i orgull" a l'hora d'accedir al nou càrrec. Arriba a la Guàrdia Urbana amb l'objectiu "d'endreçar" el cos i donar-li "una nova direcció, amb nous recursos humans i materials i els avenços tecnològics pertinents per donar resposta a totes les necessitats i requeriments que els ciutadans de Figueres puguin tenir. Vull aportar un lideratge democràtic a l'organització per a poder continuar evolucionant de manera global. Que les dotacions policials al carrer s'empoderin i puguin tenir una autonomia professional que els aporti la capacitat decisòria pertinent".

Pla de treball amb tres objectius

El pla de treball del nou responsable policial s'enfoca en tres aspectes. El primer d'ells és la visibilitat, "fer visible la Guàrdia Urbana en els punts més concorreguts de la ciutat" i per aconseguir-ho proposa, en segon lloc, "recuperar la policia de proximitat. Vull que la Guàrdia Urbana contacti amb el ciutadà, amb el comerciant, amb els veïns i s'amari d'aquelles problemàtiques i inquietuds que pugui tenir". El tercer aspecte destacat per al nou cap és la lluita "contra l'incivisme", tot i que argumenta que "Figueres té unes dades policials molt bones tot i que puguem tenir un pensament negatiu de molta gent sobre com està la ciutat. En base a les dades que coneixem, hi ha altres municipis pròxims en els quals els fets delictius són molt més accentuats". Aquest fet el va tractar, en el moment del seu comiat dels Mossos, amb la comissària de làrea de Girona, a la qual s'ha referit a l'hora d'afirmar que "de l'incivisme a la seguretat només hi ha un pas". Lupiáñez ha manifestat la seva voluntat del treball braç a braç de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra en aquesta missió.

Mosso de carrera

El figuerenc Lluís Lupiáñez va iniciar la seva etapa professional el 1993 a l'Escola de Policia de Catalunya, actualment ISPC (Institut Seguretat Pública de Catalunya), el seu primer destí com a Agent dels Mossos d'Esquadra va ser el Centre Penitenciari de Figueres, al carrer nou, fins al desplegament del cos de MMEE a l'Alt Empordà. El primer servei conjunt que va fer amb la Guàrdia Urbana de Figueres, va ser la posada de la primera pedra de l'ABP AE Figueres dels Mossos d'Esquadra amb la visita aleshores del M.H. President Jordi Pujol.