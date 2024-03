L’Ajuntament de l’Escala estudiarà en els propers mesos si assumeix la gestió dels aparcaments de pagament de zona blava. El govern analitzarà els comptes del servei per saber si seria positiu fer-se càrrec del servei. La concessió amb l’actual empresa finalitza el mes de desembre.

L’alcalde de l’Escala, Josep Bofill, explica que s’ha demanat a la concessionària actual els números dels ingressos i les despeses que comporta el servei. «És una empresa que té beneficis i ja havíem manifestat alguna vegada que hi ha possibilitat quant a la gestió directa del servei».

ERC va posar sobre la taula aquest tema en el darrer ple municipal. La regidora, Etna Estrems va demanar que es comenci a estudiar perquè «creiem fermament que la gestió municipal seria la millor, però no tenim els números sobre la taula per saber quina despesa genera i quins ingressos hi ha perquè «creiem que seria el millor i volem veure si els números ens donen la raó». Tot i que el govern encara no ha pres una decisió, si que s’està valorant aquesta possibilitat i es disposa dels propers mesos, abans de finals d’any per decidir si s’assumeix o bé es manté amb una concessió.

Aquesta no és la primera vegada que es planteja el debat sobre si s’assumeix o no la gestió. Des de l’Ajuntament s’analitza anualment el funcionament del servei i des que es van establir les zones de pagament s’han anat introduint canvis per millorar-ne el servei. L’empresa concessionària gestiona la zona blava i les places de l’aparcament soterrat de plaça Catalunya. Es va posar en servei el 2010.

Més de 800 places

La major part de les més de 800 places entre el nucli antic i Riells funcionen durant la temporada d’estiu, però una part es mantenen durant tot l’any en zones del centre històric amb pocs aparcaments. Els residents disposen d’àrees on es pot estacionar a un preu reduït. Els espais bonificats són per residents o persones que puguin acreditar un contracte de treball. S’estaciona per un euro al dia a l’estiu o cinquanta cèntims a l’hivern.