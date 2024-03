L'Associació d'Hostaleria de la comarca, considera l'Alt Empordà, un destí gastronòmic que impulsa el turisme.

La comarca ha sumat 13 Sols Repsol, uns guardons que consideren que "posen en el mapa l'excepcional qualitat de la cuina empordanesa".

El president de l'Associació, Miquel Gotanegra, considera que "han posat en el mapa l'excepcional qualitat de la cuina altempordanesa on conflueixen el paisatge, la terra, la tradició, la cultura, la innovació i la creativitat" i afegeix que "la consoliden com a destí gastronòmic de primer nivell que brilla amb llum pròpia atraient amants de la gastronomia de tot el món que busquen una experiència única en un territori on la tradició i la modernitat convergeixen en cada plat”.

Aquesta setmana es van aconseguir dos Sols a la gala celebrada a Cartagena (Múrcia), pel restaurant Empòrium de Castelló d’Empúries i el Sol amb que s’han distingit dos nous restaurants altempordanesos, Els Pescadors de Llançà i l’Almadraba de Roses. La comarca suma actualment un total de 13 Sols de la Guia gastronòmica. En el cas de l’Empòrium, la Guia ha volgut destacar la "sòlida evolució i marcada personalitat" de l’establiment de Salvador Jordà i dels seus dos fills bessons, Joan i Màrius.

La resta de restaurants de l’Alt Empordà que ja tenien el prestigiós reconeixement són: Miramar de Llançà, amb 3 Sols; Castell Peralada i Compartir de Cadaqués amb dos Sols cadascun; i el Motel de Figueres i Els Brancs de Roses amb un Sol cadascun.

Els restaurants premiats, que formen part de l’entitat, destaquen per la seva excel·lència culinària i la seva aposta per ingredients frescos i de km0 situant la comarca en el rànquing gastronòmic nacional. “És una distinció que no només reconeix els esforços dels cuiners altempordanesos, sinó que també promou la visibilitat de la comarca com a destí gastronòmic de primer nivell” ha afegit Gotanegra.

Tradició empordanesa

Els restaurants guardonats amb els Sols de la Guia Repsol no només destaquen per la seva creativitat i innovació, sinó també per mantenir viva la tradició gastronòmica de l'Alt Empordà. Els cuiners, molts dels quals són fills d'aquesta terra, han abraçat la missió de preservar els sabors autèntics de la comarca, alhora que ofereixen una experiència culinària sofisticada i contemporània, es remarca des de l’AHAE.

L’Associació subratlla que la presència de restaurants reconeguts amb els Sols de la Guia Repsol no només enriqueix l’escena gastronòmica local, sinó que també impulsa el turisme gastronòmic a l'Alt Empordà. Els amants de la bona taula arriben a la comarca amb l'objectiu de gaudir de les delícies culinàries que han captivat l'atenció dels experts gastronòmics. Aquesta afluència de visitants no només beneficia els restaurants premiats, sinó també altres establiments locals que contribueixen a la diversitat i riquesa de l'oferta gastronòmica.