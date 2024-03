Figueres enderroca els darrers vestigis del camp de futbol del carrer del Far

L'Ajuntament de Figueres ha iniciat, aquest dilluns, l'enderroc de la grada del gol nord i de les estructures del camp de futbol-7 que encara quedaven a l'antic camp del carrer del Far. Aquests treballs tenen com a objectiu ampliar l'espai disponible per a l'aparcament de vehicles. També inclouen l'enderroc de la paret perimetral que ha de permetre obrir un nou accés des de l'avinguda Vilallonga. L'Ajuntament ha hagut d'iniciar un expedient de desallotjament dels ocupants de l'antic local social de la instal·lació esportiva. El camp municipal del Far es va construir en uns terrenys propietat de l'Asil Vilallonga.

Fins a 1986, el camp va acollir tots els partits i entrenaments de la Unió Esportiva Figueres. Als anys vuitanta, a conseqüència d'unes brillants campanyes a la Copa del rei i l'ascens a Segona B, el club va construir aquesta grada del gol nord per a guanyar espai per al públic. Després de l'ascens a Segona A, el Figueres va estrenar l'estadi municipal de Vilatenim i el camp vell va quedar en mans de la Fundació Esportiva Figueres i també va servir per als entrenaments del primer equip.

Tres aparcaments nous

L'Ajuntament de Figueres construirà tres aparcaments nous i reformarà el d'El Far per generar a la localitat un total de mil places noves per a vehicles. Aquesta actuació —inclosa dins del Pla d'Aparcaments de Proximitat— permetrà incrementar en més d'un 50% les places d'aparcament de proximitat a la ciutat, que passaran de les 1.824 actuals a 2.824.

El primer aparcament que té previst construir l'Ajuntament de Figueres està situat al sud de la ciutat darrere el CAP Josep Masdevall i servirà, segons el consistori, per "descongestionar el sector del Rally Sud i Creu de la Mà, que per la seva densitat de població requereix la creació de bosses d'aparcament de proximitat pels veïns". Tindrà una capacitat total per a 250 vehicles.

Els dos altres aparcaments previstos, a l'est i al nord de la ciutat, tenen una capacitat d'entre 200 i 300 places. Un s'ubicarà als terrenys de la plaça El·líptica, a tocar de plaça Tarradellas, i l'altre al solar de l'inici de l'Avinguda Perpinyà. Ambdós es troben a una distància del centre de la ciutat a peu d'entre cinc i deu minuts.