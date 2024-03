L'acusat de violar una dona de 95 anys a Figueres accepta més de 9 anys de presó

L'Audiència de Girona ha jutjat avui, i després de dos intents, l'acusat de violar una dona de 95 anys el gener de 2022. El processat, que està en presó provisional des del febrer d'aquell mateix any, ha reconegut els fets i ha acceptat 9 anys i 7 mesos de presó. La fiscalia li demanava inicialment 13 anys de presó però ha acabat rebaixant la petició de pena, perquè entén que en el moment dels fets l'home anava begut i també li reconeix que va confessar els fets davant els Mossos d'Esquadra.

Els fets van tenir lloc el 21 de gener de l’any 2022 cap a dos quarts de dotze. Segons recull la fiscalia, l’acusat va accedir il·lícitament a la casa a través de la terrassa per una porta corredissa. La víctima tenia 95 anys, vivia sola i pateix un deteriorament cognitiu «important», segons assegura l’acusació pública. Llavors va abordar-la dins una habitació i va agredir-la sexualment provocant-li diverses lesions vaginals que van requerir una intervenció quirúrgica. Quan la policia va arribar a l'habitatge, van trobar la víctima estirada a terra i amb sang a la mà. Va poder explicar-los sota un estat evident de nervis, que havia estat agredida sexualment. A l'habitatge no hi havia ningú més, però una porta que donava accés al balcó estava oberta i hi havia diversos objectes de l'habitació regirats, fet que donava a entendre que algú havia violentat el domicili.

Durant el judici, dos testimonis han explicat que coneixien l'acusat, i que aquell dia havia vingut a l'edifici, on vivia també la víctima. Va ser gràcies a aquests testimonis que els investigadors van poder seguir la pista de l'agressor.

La víctima va morir el setembre de 2022. Per això, la fiscalia demana que la indemnització de 35.000 euros que reclama per danys morals i les lesions que va patir es paguin als hereus legals de la víctima. Pel que fa a les penes de presó, demana 9 anys per un delicte d'agressió sexual, 5 mesos de presó per un delicte de violació de domicili i 2 mesos de presó per un delicte de lesions. La defensa s'ha adherit a les conclusions de l'acusació, i per tant la sentència de la secció tercera haurà de cenyir-se a aquesta petició.

El judici es va haver de suspendre en dues ocasions durant l'any passat perquè diversos testimonis no es van presentar. A la segona suspensió, el tribunal va decidir imposar-los una multa a cadascun de 200 euros i obrir diligències per obstrucció a la justícia.