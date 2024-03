Els diagnòstics amb apnea obstructiva del son a l'Alt Empordà es dupliquen en sis anys i freguen els 2.000 casos

Els casos d'Apnea Obstructiva del Son (AOS) a l'Alt Empordà s'han duplicat en sis anys i ja es freguen els 2.000 pacients diagnosticats. Aquest increment es deu, sobretot, a l'aplicaicó del SONAP un projecte de detecció precoç de d'aquesta patologia que desenvolupa la Unitat de Pneumologia de l'hospital de Figueres des del 2022. En ell hi participen les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de Figueres, Roses i l'Escala i consisteix en donar equips de diagnòstic al pacient perquè registrin el son durant una nit. A partir d'aquí les ABS analitzen els resultats i decideixen si deriven el cas a l'hospital de Figueres per completar la diagnosi o descarten que el pacient tingui AOS. Aquest any, l'ABS de Vilafant s'incorporarà al projecte.

Dins del projecte SONAP, des del març del 2023 fins al d'aquest any les ABS han fet 660 proves a pacients. De totes elles, un 65% han tingut un diagnòstic sever o moderat d'apnea obstructiva del son. Aquest nombre de proves practicades suposa un increment respecte al primer any de funcionament del programa, quan se'n van fer 475.

L’apnea obstructiva del son és una patologia crònica i representa el 40 % de les derivacions que es fan des de l’atenció primària a la Unitat de Pneumologia de l’Hospital, la qual cosa situa aquesta malaltia com la causa més habitual de consulta a l’especialista. L’AOS té més prevalença en la població masculina. De les proves realitzades a l’Alt Empordà de març del 2023 a març del 2024, el 63 % eren homes i el 37 %, dones.

La mitjana d’edat de les persones amb aquesta patologia a la comarca són 53,56 anys

El projecte permet que les ABS prescriguin la prova diagnòstica als pacients que arriben a les consultes d'atenció primària amb problemes per dormir bé. Acostumen a ser persones que tenen hipersòmnia duran el dia, ronquen a la nit i tenen tendència al sobrepès. En aquests casos els professionals els entreguen un polígraf respiratori, un aparell d'ús domèstic que els pacients poden fer servir a casa i eviten el desplaçament a l'hospital de Figueres.

Un dels aparells que permet diagnosticar l'Apnea Obstructiva del Son (AOS) / Fundació Salut Empordà

Aquest aparell l'han de fer servir a la nit, mentre dormen. Aquest registra el nombre d'apnees que fa el pacient mentre dorm. L'endemà l'han de retornar al centre sanitari i els professionals analitzen les dades emmagatzemades durant la nit i a partir d'aquí realitzen el diagnòstic. Les persones que pateixen aquesta patologia corren el risc de patir arítmies cardíaques, hipertensió arterial, infarts de miocardi i ictus cerebrals.

De tota manera, aquells casos en què es diagnostiqui una AOS, els pneumòleg els recepten un tractament amb CPAP. Es tracta d'un aparell que també té un ús domèstic i que consisteix en bombar oxigen a través d'una mascareta mentre el pacient dorm per evitar aquestes apnees obstructives.