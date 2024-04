La independència perd pes als vídeos electorals del 12-M, que se centren més en els serveis públics

La independència perd pes als primers vídeos electorals. Aquesta vegada estan més centrats en els serveis públics. Junts fixa el principal missatge en el retorn de Carles Puigdemont i és l'únic que utilitza explícitament la paraula independència. ERC reivindica la gestió de Pere Aragonès al capdavant de la Generalitat i situa la negociació d'un referèndum i un millor finançament com a full de ruta. I al vídeo de la CUP hi apareix la imatge d'una urna de l'1-O. L'anunci electoral del PSC posa l'accent en els serveis públics i en el diàleg, i tant comuns com CUP carreguen contra el Hard Rock. El PPC no fa cap referència als partits sobiranistes mentre que Cs utilitza la intel·ligència artificial per posar Carles Puigdemont a la presó.

El candidat del PSC, Salvador Illa, es presenta a les eleccions amb l'objectiu no només de guanyar-les sinó també de governar. Als últims comicis del 2021 va ser el més votat però no va poder formar executiu. Per aquest motium, el lema triat per als socialistes és 'Força per governar'. El missatge principal consisteix en demanar el vot als ciutadans per tenir el suport necessari per construir un govern "estable".

Pel que fa al vídeo de la campanya, els socialistes fan referència a situacions quotidianes dels ciutadans i posen èmfasi en els serveis públics com la sanitat i l'educació. "Hem perdut 10 anys però nosaltres no som dels que es rendeixen, ni de rendir-nos ni de tornar enrere", diu Illa a l'anunci. El candidat, que posa la veu en off, aposta també per tornar a creure en el diàleg i "tornar a creure en Catalunya".

Aragonès fa bandera de la seva gestió

ERC vol reivindicar, amb el seu vídeo electoral, la seva gestió al capdavant del Govern. A través de persones anònimes defensa que ens els últims anys s'han acabat les retallades a la sanitat, s'ha començat a implementar la gratuïtat de les escoles bressol, s'ha creat el 3Cat, hi ha més ajuts per a la dependència, més habitatge social i més Mossos. El segon principal missatge del vídeo situa la negociació d'un referèndum i d'un millor finançament com a full de ruta a seguir i el candidat i president de la Generalitat, Pere Aragonès, clou l'espot: "Nosaltres, on hem estat sempre, al costat de la gent, al costat de Catalunya".

De fet, ERC repeteix el lema de les eleccions catalanes del 2021, 'Al costat de la gent', si bé ara hi afegeix la segona frase 'Al costat de Catalunya'. El cartell de la formació republicana inclou una imatge d'Aragonès en un míting del partit. Amb camisa blanca i sense corbata, saludant una persona del públic. El fons del cartell és groc, d'acord amb el color corporatiu d'ERC. Amb aquest eslògan, ERC busca resumir les dues vessants que reivindica en campanya: la gestió del dia a dia des del Palau de la Generalitat i la defensa del futur del país.

El retorn de Puigdemont

El vídeo electoral de Junts arrenca amb una imatge del candidat Carles Puigdemont d'esquenes mirant unes muntanyes. 'Vaig marxar a l'exili fa més de 6 anys. Sé el que és estar lluny i alhora sentir-vos a prop. Ha estat un temps de sacrificis i lluita' diu Puigdemont que és protagonista també de la veu en off. Tot i així, el candidat conclou que les eleccions del 12-M no van d'ell sinó del que Catalunya necessita. I just després persones anònimes llancen missatges sobre el que necessita Catalunya: lideratge, bon govern, moral de victòria i la independència, entre d'altres. En l'última imatge de l'espot, Puigdemont puja en un cotxe per simbolitzar la seva promesa de tornar a Catalunya.

Un dels principals missatges de Junts aquesta campanya és que 'Catalunya necessita lideratge'. Però no hi ha un únic cartell electoral sinó que es combinen diferents missatges com 'Catalunya necessita bon Govern', 'Catalunya necessita fer-se respectar' i 'Catalunya necessita viure en català'. Junts ha optat per una imatge de l'expresident assegut al cotxe, mirant per la finestra que emula un eventual retorn de Puigdemont al país. Així doncs, tant el missatge com el cartell responen a una campanya molt personalista centrada en Puigdemont.

Les referències de comuns i CUP al Hard Rock

El vídeo de campanya dels comuns comença amb imatges de casinos en al·lusió al Hard Rock, que va ser el principal escull que va bloquejar els pressupostos fallits. "Per alguns el futur de Catalunya és un joc. No entenen que les receptes del passat ja han fracassat", diu Albiach en l'espot. I defensa una Catalunya "capdavantera" amb referències a la sanitat, el preu de l'habitatge i l'aigua. "Jo no faré falses promeses però et dic que pots confiar en mi per construir la Catalunya que ve", conclou la cap de llista.

Precisament, 'La Catalunya que ve' és el lema de la candidatura de Comuns Sumar per al 12-M. Un missatge que vol transmetre l'esperança i l'ambició d'una nova Catalunya. Albiach és l'única protagonista del cartell de campanya en què apareix la marca Comuns i la de Sumar.

'Defensar la terra' és el lema que fa de fil conductor de l'espot de campanya de la CUP. I a partir d'aquí una veu en off anònima explica els motius pels quals s'ha de defensar la terra: contra l'especulació, per defensar el català, per blindar la sanitat de la privatització i per una escola pública en català per a tothom. També fa referència al Hard Rock sense dir-ne el nom directament. Mentre es veuen imatges de casinos, la CUP assegura que es nega a ser figurant d'un parc temàtic. L'única referència explícita a la independència és quan es veu una urna de l'1-O i s'escolta que s'ha de defensar la terra perquè "el futur és a les nostres mans". Al final del vídeo electoral apareix la imatge de diferents candidats de la CUP al 12-M.

Fidel a la seva idea de no fer campanyes basades en un candidat, al cartell electoral no hi apareix cap persona, només el lema 'Defensar la terra' amb lletres negres sobre un fons groc, el color corporatiu del partit anticapitalistes, amb quatre franges vermelles i una estrella que recorda una estelada. I també s'hi pot llegir la frase 'Un altre país és possible'.

Ciutadans posa Puigdemont a la presó

Ciutadans utilitza la intel·ligència artificial per posar Carles Puigdemont a la presó en el seu vídeo de campanya. En l'espot es veu la imatge del cap de llista de Junts entre barrots. Segons el candidat de Cs, Carlos Carrizosa, es tracta d'una imatge que representa "el que volen molts catalans". El partit liberal també usa la IA per al cartell electoral. En la mateixa línia que el vídeo, el missatge és fer una crida "detenir" Carles Puigdemont i Pedro Sánchez. Hi apareix una fotografia de l'expresident de la Generalitat i el president del govern espanyol donant-se la mà i amb una estelada desenfocada al fons. A sobre de les imatges es pot llegir 'deteniu-los' en castellà.

Missatge en positiu del PPC sense referències a l'independentisme

El joc entre el símbol de victòria i la lletra 'v' de la paraula 'Volem' està molt present al vídeo electoral i als cartells de la campanya del PPC per al 12-M. L'espot comença amb una cançó que barreja català i castellà i que va repetint l'eslògan 'Volem una Catalunya de primera'. El candidat del PPC, Alejandro Fernández, és l'encarregat de concretar com ha de ser aquesta Catalunya. "Volem barris segurs i sense ocupes, menys impostos, una educació trilingüe i una sanitat sense llistes d'espera. Si vols una Catalunya de primera, vota el PP", assegura.

Fernández és el protagonista únic del cartell dels populars. Amb l'eslògan 'Volem una Catalunya de primera' es veu una fotografia del cap de llista fent el símbol de victòria amb la mà, que és la V també de la paraula 'Volem' del lema. A la part de sota del cartell, en una franja blau fosc, s'hi llegeix el missatge 'El teu vot ho canvia tot' acompanyat del logo del PP.

Vox carrega contra Aragonès, Illa i Puigdemont

En el seu vídeo electoral, Vox assenyala Pere Aragonès, Salvador Illa i Carles Puigdemont com els responsables "d'enganyar" els catalans i "degradar-ho tot". El cap de llista de la formació d'extrema dreta posa com a exemples que han degradat la llibertat, la seguretat, l'economia i la identitat. I mentre ho diu es veu una imatge d'un robatori amb violència al metro i una altra de musulmans resant en una mesquita. L'espot barreja castellà i català, i Garriga acaba demanant el vot "perquè Catalunya torni a ser Catalunya".

Vox ha elegit com a lema de campanya "En defensa pròpia. Perquè Catalunya torni a ser Catalunya". La candidatura liderada per Garriga utilitza la senyera als cartells per primera vegada. Hi apareixen les cares del líder de Vox, Santiago Abascal, amb la mirada lleugerament alçada, i del mateix Garriga. Darrere seu, algunes persones i dues banderes, una d'espanyola i una senyera. Segons Vox, han adoptat a Catalunya els símbols "regionals" igual que han fet a altres territoris.