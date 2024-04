Pont de Molins i l'ACA acorden la cessió de diverses recloses a l'entorn de la Muga per preservar-les

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i l'Ajuntament de Pont de Molins (Alt Empordà) han acordat la cessió de diverses rescloses de l'entorn de la Muga per a la seva preservació històrica. Es tracta del Molí d'en Calbet, el Molí d'en Jordà i l'antic Molí de Can Sagrera. La cessió s'emmarca en les actuacions de restauració fluvial en aquest tram del riu, inclosos a la planificació hidrològica, finançats amb els fons Next Generation i amb un pressupost de prop de 200.000 euros. L'actuació s’està duent a terme en l’entorn de l’antic molí de Can Sagrera, amb l’objectiu de millorar la connectivitat fluvial i millorar l’estat mediambiental de la zona.

La cessió que farà l'ACA a l'Ajuntament respon a la voluntat del consistori de preservar aquestes infraestructures -sense finalitats econòmiques ni de consum-. Per això, es compromet a fer-ne el manteniment i adequació per complir amb l'objectiu de naturalització de la llera.

El traspàs de titularitat, que es farà un cop acabin els treballs, s'emmarca en la restauració d'aquest tram del riu, que està contemplada en la planificació hidrològica, i que té finançament dels fons Next Generation. Les mesures que s'estan duent a terme formen part del pla d'actuacions de protecció i adaptació al risc d'inundació i integració ambiental en nuclis urbans.

Pressupost de 200.000 euros

L'actuació compta amb de gairebé 200.000 euros i incideix en la captació d’aigua del pou d'abastament que s'alimenta de la làmina creada per l'assut, el canal de derivació i les estructures que el conformen, tot l'espai fluvial del riu que no té connectivitat i la zona de bosc que es troba entre el canal de derivació i la Muga.

Inicialment, les actuacions previstes preveien l’enderroc de la resclosa, però es va descartar aquesta alternativa davant de la possible afectació a uns pous d’abastament del municipi. Es va optar, aleshores, per fer un connector fluvial conjunt per la resclosa de l’Antic Molí de Can Sagrera i la resclosa de derivació per a regadiu, situada uns metres més avall.

La mesura permet millorar la connectivitat a través de la construcció d’un canal lateral, que utilitzarà una part del canal de derivació existent. Aquest canal ha de simular una petita llera natural i s’empraran materials que permetin un tractament irregular de les superfícies amb la incorporació de roques i còdols.

L’entorn fluvial de la zona està caracteritzat per albereda i pollancreda amb lliri pudent i altres boscos de ribera amb força vegetació arbustiva. Un cop acabats els treballs es farà una neteja i aclarida selectiva d'espècies al·lòctones a retirar i netejar i recollida de brossa al llarg de l’àmbit de l’actuació que no hagi estat afectat per les esbrossades realitzades en els treballs previs. Finalment, es plantaran les espècies de bosc de ribera d'estrat herbaci, arbustiu i arbori pròpies d'aquest ecosistema. Les obres ja estan pràcticament enllestides.

El director de l’ACA, Samuel Reyes, ha visitat aquest divendres les obres juntament amb la secretària d'Acció Climàtica, Anna Barnadas i l'alcalde, Pere Borràs. Reyes també ha visitat diverses obres d’emergència amb l’objectiu d’incrementar la disponibilitat d’aigua a la comarca. Per una banda, s’han visitat les obres que permetran aportar aigua regenerada de la depuradora de Figueres fins al riu la Muga a l’altura de Pont de Molins, així com obres de construcció de pous a la zona de Llers.