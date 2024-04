Territori invertirà 2,4 milions en les obres de condicionament de la C-252 entre Cabanes i Vilabertran

El Departament de Territori ha licitat les obres de condicionament de la C-252 entre Cabanes i Vilabertran (Alt Empordà) per un import de 2,4 milions d'euros. Aquesta obra inclou l’eixamplament de part de la carretera i la construcció d’una rotonda. Els treballs començaran a finals d’any i tenen un termini d’execució de nou mesos. El tram on s’actuarà té una longitud d'un quilòmetre, des del límit entre els termes de Figueres i Cabanes fins a la rotonda d’inici de la travessera de Vilabertran. Les obres permetran ampliar la carretera, que actualment té entre 4 i 5 metres d’amplada, fins als 8 metres previstos amb dos carrils de circulació. En el tram urbà de l'Aigüeta, la secció serà de 6,5 metres i es construiran noves voreres a banda i banda.

El projecte també inclou l'execució d'una rotonda per millorar la intersecció de la C-252 amb la GIV-6024 (carretera d'accés a Cabanes). Aquest giratori tindrà un diàmetre exterior de 36 metres. Així mateix, es preveu la modificació de la rasant de la carretera per tal d'ampliar el gàlib lliure al pas per sota de l'N-II.