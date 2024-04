Un gos de raça potencialment perillosa s'escapa de casa, n'ataca dos i en deixa un ferit greu a Empuriabrava

La Policia Local de Castelló d'Empúries ha denunciat el propietari d'un gos considerat de raça potencialment perillosa que va atacar-ne dos més a Empuriabrava.

Els fets van succeir el 13 d'abril quan el cos policial va rebre trucada alertant que un gos havia accedit als patis de dos domicilis, atacant a dos gossos que es trobaven a l'interior i causant ferides importants a un dels animals. La propietària va alertar el cos policial després que portés l'animal ferit a un centre veterinari de Girona.

La unitat de Policia Mediambiental va identificar al propietari del gos atacant i va comprovar que l'animal en qüestió era un encreuament de raça potencialment perillosa.

Finalitzades totes les gestions i comprovacions pertinents, els agents van detectar un total de cinc infraccions relatives a la tinença de gossos de raça potencialment perillosa i es va denunciar al propietari del gos per aquest motiu, informa el cos policial.

Infraccions

La infracció principal és tenir l'animal en unes instal·lacions que no n'evitaven la fugida. A banda, l'amo no va presentar diversos documents als agents que ha de tenir qualsevol gos i els específics per aquest tipus de ca.

A l'acta també es fa constar que no va acreditar la cartilla sanitària amb número de xip, tampoc el full d'inscripció al cens. Quant a la documentació relativa a la raça potencialment perillosa, tampoc va presentar l'assegurança de responsabilitat civil i tampoc la llicència municipal de tinença i conducció de gossos de raça potencialment perillosa.

I és que com explica la policia, els gossos que són encreuaments d'exemplars de raça potencialment perillosa, també són considerats d'aquest tipus i se'ls aplica la mateixa normativa.