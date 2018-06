Ullà iniciarà els treballs de millora al nucli antic el setembre vinent

El ple d'Ullà va aprovar inicialment dijous la primera fase del projecte de pavimentació i soterrament de serveis al nucli històric, amb un pressupost de 352.000 euros. El projecte, que es dividirà en tres lots per optimitzar la seva execució i reduir el temps d'afectació als veïns, preveu canviar la pavimentació existent i millorar i soterrar diversos serveis públics. «Preveiem que les obres comencin al setembre perquè estiguin abans de les festes de Nadal», va dir l'alcalde, Josep López, que va avançar que hi haurà una segona i darrera fase, que es preveu executar l'any vinent, per enllestir tot el nucli, que es farà amb els diners retornats de la primera fase, com també de les obres de la Roqueta, que serà d'un 75% global.

El primer lot, que afecta els carrers Major i de la Volta i les places de Catalunya i Espanya, té un preu de sortida de 116.941,62 euros. El segon lot, que afecta l'entorn de l'església parroquial, puja a 128.592,86 euros. I el tercer, que afecta especialment els carrers Muntanya i Sant Andreu, ascendeix a 107.794,64 euros.

La millora, que afecta uns 3.500m?2;, consistirà en eliminar l'actual pavimentació d'aglomerat asfàltic. Respecte als serveis públics, es canviarà el de sanejament que estigui malmès i tot el d'aigua potable.