Torroella de Montgrí distingirà Dolors Bassa amb la Medalla del Montgrí d'enguany

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí reconeixerà la trajectòria política, professional i personal de l'exconsellera i exregidora Dolors Bassa, concedint-li la Medalla del Montgrí 2018. Com és tradició, l'acte de lliurament se celebrarà el dia 24 d'agost, la vigília de Sant Genís, a l'Espai Ter, en el marc dels actes de la festa major, i tindrà un solemne caràcter institucional de denúncia de l'excepcionalitat i la greu repressió política que viu Catalunya.

Fonts municipals han informat que, atesa la significació que se li vol donar al lliurament, aquest serà el primer cop que es concedirà una sola medalla i no tres, com es ve fent habitualment des del 1986, quan es va instituir aquest guardó, el màxim distintiu cívic que concedeix l'Ajuntament en reconeixement a les persones i els col·lectius que han destacat en algun aspecte de la vida municipal. Així mateix, l'acte estarà presidit pel president del Parlament, Roger Torrent.

Bassa, com a membre del Govern de la Generalitat i consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, "ha estat una de les víctimes personals d'aquesta situació de vulneració sistemàtica dels drets del nostre país", ha informat l'Ajuntament. Va ser destituïda pel govern espanyol el 27 d'octubre de 2017 i des del 23 de març de 2018 es troba empresonada (per segon cop) a la presó d'Alcalá Meco, per ordre del poder judicial espanyol, per formar part del govern de la Generalitat de Catalunya que va impulsar el referèndum independentista de l'1 d'octubre passat.

Segons l'Ajuntament, Torroella de Montgrí, la seva vila natal, pateix aquest empresonament amb gran tristesa, dolor i indignació, per la injustícia que representa i per afectar una persona que ha dedicat bona part de la seva vida professional i pública a defensar els valors de convivència i a treballar per la cohesió social.

"Malauradament, per defensar la democràcia i la justícia per a Catalunya, idees de les quals era un representant electe del poble català, es troba ara empresonada juntament amb altres membres del Govern català i els presidents de l'ANC i d'Òmnium Cultural", ha subratllat l'Ajuntament.

La seva trajectòria com a mestra, psicopedagoga, sindicalista i política és un exemple de compromís amb la comunitat, la qual cosa no fa més que constatar la injustícia del seu empresonament, insisteix la corporació torroellenca.

Diplomada en Magisteri i Llicenciada en Psicopedagogia, ha estat mestra en diferents centres educatius com el Sant Gabriel de Torroella de Montgrí i l'Escola Vedruna de Palafrugell. Entre els anys 2005 i 2008 va ser secretària de política social i ocupació de l'UGT a les comarques gironines i entre els anys 2008 i 2015 en va ser la seva secretària general a la demarcació.

També ha estat membre del consell social de la Universitat de Girona (2001-2013), del Consell de Formació Professional de la Generalitat de Catalunya (2007-2013), del consell de direcció del Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya (2006-2015), del consell assessor del màster de Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans de la Universitat de Girona (2012-2015). També ha participat en taules rodones, ha fet de ponent en jornades i ha escrit articles de premsa sobre la igualtat, l'ocupació i qüestions sindicals i laborals. Afiliada a la UGT Catalunya. Sòcia d'Òmnium Cultural.

L'any 2007 va fer el pas a la política municipal i va ser regidora de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per ERC fins al 2015, on va ocupar la primera tinença d'alcaldia i la regidoria de Dinamització Econòmica entre 2007 i 2011. També ha estat activista i membre de diverses associacions relacionades amb temes d'igualtat, com ara les Xibeques del Cau (Torroella de Montgrí), el Col·lectiu per la Igualtat (Girona) i Òmnium Cultural.

A les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015 va ocupar el sisè lloc de la candidatura independentista de Junts pel Sí per la circumscripció de Girona i va ser escollida diputada al Parlament.

El 13 de gener de 2016 va ser nomenada consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat en el govern de Carles Puigdemont. Va prendre possessió del càrrec el dia 14 de gener.

El 27 d'octubre de 2017 després que el Parlament de Catalunya proclamés la República Catalana, el Senat va aprovar les mesures proposades pel govern a l'empara de l'article 155 de la Constitució Espanyola, entre elles la destitució del President de la Generalitat de Catalunya i tot el seu govern de Catalunya, inclosa Dolors Bassa.