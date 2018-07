Tres platges de Begur obtenen la bandera «Q» de Qualitat Turística

Les platges del Racó, sa Riera i Aiguablava de Begur han aconseguit la Bandera «Q» de Qualitat Turística. Segons va informar ahir el consistori, el certificat de qualitat «Q», segons la norma UNE-ISO 13009, es va obtenir el 20 de juliol passat, després de tres dies d'auditoria externa per part d'un organisme oficial de certificació, amb caràcter objectiu. «Estem molt contents de la bandera Q», va valorar el regidor de Platges, Francesc Pilsà, que no descarta optar a altres distintius, com pot ser el certificat d'ecogestió i l'ecoauditoria EMAS.

Per al disseny del sistema de gestió es van elaborar un total de 55 documents entre manuals, protocols i registres, classificats en cinc grans àmbits: salvament i seguretat, neteja, manteniment i instal·lacions, oci i informació. La norma internacional estableix els requisits generals i recomanacions per als ens gestors de les platges que ofereixen serveis a turistes i visitants. A més, proporciona directrius tant per als ens gestors com per als usuaris per una gestió i planificació sostenible sobre la platja, una infraestructura sostenible i les necessitats en matèria de prestació de serveis, inclosa la seguretat de la platja, la informació i comunicació, la neteja i la eliminació de residus.