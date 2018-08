Denuncien que fa nou dies que el camió de la brossa està avariat i carregat de deixalles

Avariat i carregat de deixalles «podrint-se» des de fa nou dies al carrer Paral·lel de la Bisbal. Aquest és l'estat en què el grup municipal de CiU assegura que es troba el camió de recollida d'escombraries del poble. A través d'un comunicat, el regidor convergent, Xavier Dilmé, va titllar aquesta situació «d'increïble» i va remarcar que «és una mostra més de la deixadesa del govern municipal». En aquest sentit, Dilmé va recordar que fa dues setmanes l'alcalde, Lluís Sais, va delegar les competències de Via Pública i Serveis al regidor d'ERC, Enric Marqués. «Hem canviat de regidor fa quinze dies, però el desgavell es veu que ha empitjorat, la qual cosa és de medalla perquè semblava impossible que les coses poguessin empitjorar», va criticar Dilmé, qui va demanar a Marquès que «si no és capaç de fer la feina que li han encarregat, si aquesta feina el supera, que retorni les competències delegades a l'Alcaldia».

L'edil convergent també va recordar que ell va estar set anys al capdavant d'aquesta regidoria i que la Bisbal «no pot estar el mes d'agost, a les portes de la Festa Major, nou dies sense aquest camió perquè el de substitució no dona per fer tota la feina i per això s'ha vist aquests dies els efectius de la brigada municipal buidant contenidors de rebuig a mà, una postal turística per guardar».

A més, Dilmé va denunciar que hi ha contenidors amb «tres dits de suc de les deixalles» que amb l'onada de calor viscuda la darrera setmana provoquen «unes males olors terribles, ja que tampoc s'ha fet la neteja periòdica dels contenidors amb aigua a pressió quan tocava».

Per tot plegat, el regidor convergent va avançar que ja ha entrat una bateria de preguntes per ser contestades en el proper Ple municipal en relació a per què no s'ha solucionat el problema mecànic, quines gestions s'han fet amb l'empresa que dona garantia al vehicle i quins informes dels serveis tècnics municipals hi ha que garanteixin la seguretat del vehicles, entre altres.



Resposta del consistori

Per tal contrastar aquests fets, Diari de Girona va intentar contactar diverses vegades amb l'alcalde, sense èxit. Tot i això, i segons va informar Ràdio Capital, l'edil Enric Marqués va confirmar que el camió es va avariar la nit de dimecres a dijous de la setmana passada i el mateix dia es van posar en contacte amb l'empresa del camió, que és qui s'encarrega del manteniment del vehicle. Segons va explicar Marquès a aquesta emissora, l'empresa va comprovar el camió dues vegades per tal de determinar l'abast de l'avaria, que es podria solucionar aquesta setmana. A més, segons Marquès, les deixalles no es poden buidar fins que estigui resolta l'avaria.

Aquest camió es va estrenar el passat 20 d'abril, en substitució del vehicle antic, que va passar a fer les funcions de suport puntual o de substitució. Segons va informar el consistori a finals de maig, la decoració del nou vehicle vol incentivar la ciutadania sobre la necessitat i el deure de lliurar els residus de manera selectiva. Actualment, la Bisbal té un percentatge del 38% de recollida selectiva de l'objectiu del 60% fixat pel Programa General de Prevenció i Gestió de residus de Catalunya per al període 2013-2020.