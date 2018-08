L'hotel Hostalillo de Tamariu acull el cinquè taller de cuina per a infants

La biblioteca de Palafrugell, amb col·laboració de l´hotel Hostalillo de Tamariu, va organitzar aquest dijous el cinquè Taller MasterClass de Cuina per a nens i nenes. Una original experiència culinària a la terrassa de l´hotel, amb unes meravelloses vistes sobre la cala dels Lliris i la platja de Tamariu.

El nou xef Xavi Romero de l'hotel Hostalillo va explicar, de forma entenedora i divertida, com preparar una brotxeta de fruites amb xocolata negra i blanca. Després d´escoltar atentament les explicacions del cuiner, pares i menuts van enfilar fruites de tota mena, per acabar degustant tot allò que havien preparat durant la sessió. D´aquesta manera, tots els assistents, uns cinquanta en total, van compartir una activitat ben llaminera feta amb aliments saludables i naturals com són les fruites.

La Masterclass de cuina infantil, que ja s´ha convertit en una tradició més de cada estiu, és una activitat divertida i gastronòmica que té per objectiu acostar la cuina professional als nens i nenes del municipi.