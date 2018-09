La tensió entre el PSC i ERC de Palafrugell puja a menys d'un any de les eleccions

La gestió deficient de la recollida d'escombraries a Palafrugell aquests darrers mesos ha desfermat les crítiques del PSC cap a l'equip de govern (ERC i CiU). Ara el tancament de l'escorxador ha motivat una nova discussió, en aquest cas entre el regidor socialista Quim Vencells i el regidor d'ERC delegat de l'equipament, Jaume Palahí, a través de les xarxes socials. Aquesta disputa, quan falta menys d'un any per a les properes eleccions municipals, ha motivat que ERC recrimini al socialista que fes córrer el rumor, fals, que l'escorxador obriria excepcionalment per sacrificar bens amb motiu de la festivitat musulmana del Xai. Per la seva banda, el socialista apunta a «emprendre accions legals» contra Palahí per dir que s'havia lucrat –Vencells és tractant de bestiar– aprofitant que l'escorxador de Palafrugell no tenia depuradora –abocava les aigües negres a una llera pública– i, per tant, podia oferir uns preus més baixos als carnissers que l'utilitzaven. Palahí entén que la taxa seria més econòmica i, per tant, Vencells podria cobrar més car el seu bestiar. Vencells va comunicar que ell no tenia tracta amb l'escorxador i que, de fet, era l'equipament que tenia la taxa més cara de l'entorn.

En la discussió del tancament de l'escorxador –Vencells atribueix «un interès desmesurat» de Palahí de clausurar-lo, i aquest li respon que l'únic interès és el públic: evitar més abocaments d'aigües negres i el dèficit econòmic–, el socialista va manifestar que entre la gent que el freqüentava corria el rumor que s'obriria excepcionalment per a la festa musulmana del Xai. «Jo tinc els meus recels i molts dubtes sobre el rumor, però d'ERC ara ja em començo a creure l'increïble –es reprodueix a la imatge–», va escriure. Vencells nega haver dit res malament, que era la informació que li havia arribat. ERC nega el rumor i li retreu que es corre el risc de provocar «menyspreu cap al diferent» per escampar rumors falsos de tractes de favor de l'adminsitració.