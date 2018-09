L'Ajuntament de Palafrugell s'uneix a l'aliança Educació 360

L'Ajuntament de Palafrugell va aprovar en el darrer ple l'adhesió a l'aliança Educació 360. Aquest projecte pretén unir els diferents actors socials i institucionals per impulsar un moviment que garanteixi més i millors oportunitats educatives per a tots els infants. Impulsada per la Fundació Jaume Bofill, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i la Diputació de Barcelona, l'aliança compta ja amb l'adhesió de nombrosos ens locals, entitats del sector educatiu, de lleure i esportiu i centres escolars.

Educació 360 aspira a unir els diferents aprenentatges, tant els lectius com els no-lectius, per crear un itinerari personalitzat en què totes les activitats tinguin un caràcter realment educatiu i de fàcil accés per a tothom.

Amb aquesta adhesió, l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Palafrugell pretén continuar avançant en aquells aspectes que fan del municipi Ciutat Educadora.