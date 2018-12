Detenen in fraganti tres persones quan intentaven forçar una caixa forta a Pals

Els Mossos d'Esquadra van detenir tres persones a Pals dissabte passat quan intentaven forçar una caixa forta a l'interior d'una casa de Pals. Els agents van acudir al domicili alertats per uns veïns de la urbanització Mas Tomasí veiessin com dues persones saltaven la tanca d'una casa propera.

Quan els mossos i la policia local hi van arribar, van sorprendre un home i una dona al menjador. Van trobar la casa regirada, i van trobar una caixa forta que presentava diferents talls fets amb una radial, i que l'havien intentat obrir a la força. Just al costat hi havia una radial, que encara estava calenta, una palanca, una maceta i una escarpa. A uns metres de distància també van localitzar una caixa amb eines, tals com tres tornavisos, una serra de tallar ferro i claus angleses.

Prop de la casa, en un carrer paral·lel de la mateixa urbanització, van localitzar un turisme estacionat amb una dona al seu interior amb actitud vigilant i d'espera, preparada per fugir després de cometre el robatori. En l'escorcoll del vehicle es van localitzar dos quadres i una safata platejada, provinents del domicili.

Els agents van arrestar dues dones de 31 i 52 anys, i un home de 33 anys, de nacionalitat espanyola i veïns del Baix Empordà, Gironès i Ripollès, com a presumptes autors d'un robatori amb força a interior de domicili.n robatori amb força a interior de domicili.