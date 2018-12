Desmantellen un pis de venda de droga a Torroella de Montgrí

Els Mossos d'Esquadra van detir un home de 28 anys i amb domicili a Parlavà com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Els fet es van produir el 15 de desembre quan el propietari d'un pis situat a la urbanització Mas Pinell de Torroella de Montgrí va denunciar l'ocupació del seu habitatge. Durant la inspecció, els agents van notar una forta olor a marihuana a dins i hi van trobar 4,8 quilos de la droga, tres segelladores, quatre balances de precisió, vuit caixes d'envasar al buit, sobres de missatgeria urgent i 52 segells per fer enviaments. Els agents van identificar i detenir l'home que havia ocupat il·legalment l'habitatge i hi havia muntat un punt de distribució de marihuana.

Un cop detingut, els Mossos d'Esquadra van constatar que l'home tenia antecedents per fets similars. El desembre de fa un any també se'l va detenir per enviar marihuana per correu ordinari.