Calonge posa en marxa les obres del nou parc esportiu

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni començarà les obres del nou parc esportiu a Sant Antoni al costat de la riera de Calonge. El projecte preveu la construcció d'un parc esportiu, un espai de passeig i una zona habilitada per a gossos entre l'avinguda d'Andorra i el carrer Conrad Vilar. La licitació i inici de les obres començarà a partir del 20 de gener amb un pressupost d'execució per contracte de 89.544 euros. Els costos del projecte estan contemplats dins el pressupost d'inversió del 2019.

L'anunci de l'aprovació definitiva del projecte va aparèixer publicat ahir al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Segons l'alcalde del municipi, Jordi Soler, es tracta de la construcció d'un «equipament important com a espai de lleure per a la gent i per als animals del municipi». Tot i que es tracta d'una obra nova i que incorporarà novetats, l'Ajuntament recorda que en aquella zona ja hi havia hagut un parc però que els aiguats del 2005 el van destrossar. D'aquesta manera, es pretén reparar la mancança incorporant l'espai d'esbarjo per a gossos i la zona esportiva. El lloc on es desenvoluparà l'obra està situat entre l'avinguda d'Andorra i el carrer Conrad Vilar, i limitat pel mur de formigó que canalitza la riera.



Zona de jocs infantils

L'actuació comportarà la creació d'un nou espai esportiu de 6.100 metres quadrats amb la creació d'un circuit lúdic per entrenar. Les obres preveuen l'enjardinament del conjunt de la zona i la instal·lació de mobiliari urbà. A més, la forma allargada d'aquest espai -600 metres- permetrà adaptar un circuit per córrer o per caminar amb la creació també de vies verdes i la col·locació de diversos elements per fer esport. Un darrer aspecte que el projecte contempla és també la creació d'una zona de jocs infantils, un espai de petanca i un pipican.



Enjardinament de la zona

El consistori insisteix que l'espai on s'actuarà és una parcel·la de terra on hi ha també una renglera de moreres i que no disposa de cap tipus d'enjardinament ni mobiliari urbà. En aquest sentit, el nou parc permetrà també enllaçar amb la zona enjardinada situada a tocar de l'avinguda d'Andorra i donar continuïtat a aquest espai fins a la plaça d'Otívar.