Els hospitals de Palamós i Blanes, saturats per la grip

Les urgències d'hospitals catalans estan registrant situacions de saturació per l'augment de la pressió assistencial derivat sobretot de l'epidèmia de grip però ara com ara no es troben col·lapsades, segons fonts del sindicat Metges de Catalunya (MC). A l'Hospital Vall d'Hebron, 82 pacients es troben pendents de llit aquest dijous, una xifra similar a la de setmanes anteriors, segons dades d'aquest sindicat facilitades a l'ACN. A l'Hospital del Mar, les urgències es troben saturades, amb 25 pacients pendents d'ingrés.

A l'Hospital de Palamós, tots els llits de planta destinats per a pacients amb grip es troben ocupats i 8 persones estan pendents que se'ls assigni un lloc. Les urgències es troben bastant saturades a l'Hospital Comarcal de Blanes i han hagut de doblar boxes, amb 14 persones pendents d'ingressar.

En aquest centre, l'increment de la pressió assistencial se suma a una plantilla d'urgències minvada, que es troba al 60% per un problema de la cobertura de les baixes, segons fonts del sindicat majoritari a Catalunya entre el col·lectiu mèdic.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha admès aquest dijous "pics de saturació" a les urgències hospitalàries per l'epidèmia de grip, però ha negat col·lapse, en declaracions a Catalunya Ràdio. L'epidèmia de la grip a Catalunya ha continuat creixent en els darrers dies i la taxa d'incidència s'ha més que doblat en una setmana.

Segons el Pla d'informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (PIDIRAC), que s'ha actualitzat aquest dijous i amb dades corresponents a la tercera setmana de gener, l'activitat gripal ha pujat fins als 277,66 casos per 100.000 habitants, una xifra que per segona setmana consecutiva supera el llindar epidèmic d'aquesta temporada, establert en 110,7 casos.