La Fira Nadalenca de Palamós entrega 13.100 euros a entitats

Entrega dels diners recaptats per l´associació a les entitats.

Entrega dels diners recaptats per l´associació a les entitats. josep lois

L'associació Fira Nadalenca de Palamós va entregar dilluns 13.100 euros a entitats que treballen amb persones discapacitades psíquiques a la comarca del Baix Empordà. Les entregues es van fer a l'AMPA de l'escola d'educació especial Els Àngels, per valor de 5.900 euros, i a l'associació Pots de projectes de lleure per a persones amb discapacitats, per valor de 7.200 euros.

La Fira Nadalenca de Palamós fa 42 anys que celebra sortejos per objectius solidaris i organitza activitats per recaptar diners amb la col·laboració d'entitats, associacions, escoles i particulars de la vila durant el mes de desembre. Entre els participants, els organitzadors de la fira destaquen la col·laboració de l'entitat local Front al Mar, que va superar els 2.500 euros, i la del grup de teatre municipal Els Cosinets, organitzant activitats escèniques en aquest sentit. L'acte d'entrega de dilluns va comptar amb la participació de l'alcalde de Palamós, Lluis Puig, així com membres de la majoria d'entitats i associacions que van participar a la fira.

Entre altres objectius, els diners assignats a l'escola Els Àngels aniran destinats a finançar les despeses de contractació d'un especialista en educació musical amb coneixements per cobrir les necessitats de l'alumnat del centre d'educació especial. La iniciativa té la voluntat d'apropar els alumnes de l'escola en el món de la creació musical amb l'objectiu de treballar aspectes com el desenvolupament sensorial o motriu d'aquestes persones. Pel que fa a la donació a l'associació Pots, els diners aniran destinats a finançar un projecte per incloure infants amb necessitats especials als casals d'estiu amb el suport d'un tècnic.